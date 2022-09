Hugo Grández presentará su libro ‘No te equivokes’, con más de 200 recomendaciones ortográficas

Lo que empezó como una iniciativa personal de publicar videos con recomendaciones ortográficas en TikTok, ahora se ha convertido en No te equivokes, el último libro del periodista Hugo Grández Moreno bajo el sello de la editorial Autómata.

¿Cuándo usar el punto y coma? ¿Es osea u o sea? ¿Los días de la semana se escriben con inicial minúscula? ¿Realmente existe una coma llamada asesina? ¿Es Vice-ministro, vice-ministro o viceministro? ¿El saludo en una carta se escribe con coma o con dos puntos? Así como estas, en sus más de 100 páginas, No te equivokes ofrece más de 200 recomendaciones ortográficas en las áreas de signos de puntuación, palabras de dudosa escritura, mayúsculas y minúsculas, abreviación y acortamientos, acentuación, entre otros.

Cada recomendación ha tenido su primera aparición en la red social TikTok en donde Hugo Grández ha venido publicando respuestas a las docenas de consultas formuladas por sus más de 114.000 seguidores, sus estudiantes de los cursos que dicta, sus compañeros de trabajo y sus colegas periodistas.

“Siempre me preguntaban cómo se escribe esto o si tal palabra llevaba tilde o no, así que cuando me recuperé del Covid-19 en enero del año pasado, decidí empezar este proyecto teniendo como meta un gran salón de clase en TikTok”.

Grández Moreno aclara que el lector deberá entender que estas recomendaciones se pensaron para los adolescentes y jóvenes seguidores de TikTok, por lo que se encontrará en los ejemplos parte del lenguaje usado por los chicos y chicas seguidores de la red.

Próximas presentaciones

Hugo Grández es periodista, docente, escritor y generador de contenidos en TikTok. Ha publicado Crónicas cortas sobre grandes personajes (2019), Protagonistas (2020) y Viajo, luego existo (2021).

Su último libro, No te equivokes, se presenta este viernes 16 de setiembre a las 7 de la noche en el Instituto Cepea (avenida Brasil 1360, Pueblo Libre) y el viernes 23 se presentará en la Universidad Nacional de Ica. Anteriormente, se ha presentado en la FIL, así como en las ciudades de Chimbote, Huancayo, Cusco, Abancay y Pisco.