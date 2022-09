Daniel Goya: “En nuestra sociedad la violencia está normalizada”

Daniel Goya, director de teatro, miró a su alrededor. Constató, como es obvio, que Lima es una ciudad violenta, caótica, como diría el poeta César Moro, “horrible”, y por sus cuatro costados. No lo pensó más y trabajó la obra Perdidos en una noche sucia, del dramaturgo brasileño Plínio Marcos (Santos, 1935 - São Paulo, 1999) y que actualmente se presenta en el Teatro Barranco. La temporada va los sábados y domingos de setiembre . Actúan Alfredo Motta y Eduardo Suárez y la obra cuenta cuenta con el apoyo comunicacional de UPC Cultural.

Perdidos en una noche... presenta la historia de dos jóvenes –Toño y Paco- que tienen distinto origen social, el primero con más ventaja que el segundo, y sin embargo la sociedad a ninguno les ofrece una salida.

“Ese es el drama. Estamos en una sociedad en donde el mérito propio no basta y se echa mano a la tarjeta de recomendación, a los vínculos o la vara para ganar un lugar”, afirma Daniel Goya.

La obra está insuflada de un realismo de origen, no solo porque su autor, Plinio Marcos, como periodista, palpó la dura realidad día a día, sino también porque Perdidos... está basada en la historia real de un muchacho que estuvo en la cárcel.

“La obra tiene un contenido violento, con mucha sangre que cuando se estrenó, en los años 60, la sociedad brasileña aún no estaba preparada para este tipo de escenas y la obra fue vetada”, dice Goya

— Pobreza, marginación, ¿también la ciudad es caótica?

Sí, caótica en el sentido de que no hay un orden. Uno de los personajes de esta obra ha estudiado y el otro, no. A mí, personalmente, me llama la atención de cómo el autor presenta a estos dos personajes en igualdad de condiciones a pesar de la educación que tiene uno de ellos, lo que nos dice mucho: “oye, los que son pobres son los que no han tenido oportunidades”, pero no, Toño sí ha tenido la oportunidad de estudiar, pero no puede conseguir un trabajo decente. Entonces, la oportunidad de estudiar, de acceder a la educación, no es suficiente. Estamos en una sociedad en donde el mérito propio no basta, una sociedad donde la violencia está normalizada.

— Es frustrante, tener las potencialidades y no poder dar el siguiente paso.

Es asfixiante. Nos han hecho creer durante mucho tiempo que la educación es la puerta de una vida mejor. Y no es así, necesariamente. Es verdad, es mejor tener educación que no tenerla, así hay que verlo. Pero hay mucha gente que ha estudiado, pero no necesariamente ha accedido a mejor vida. Qué pasa con esos jóvenes que estudiaron y se dan cuenta de que el esfuerzo que les tomó no compensa hoy en día esos esfuerzos.

— Los personajes son jóvenes, tienen un horizonte, pero no tienen cómo alcanzarlo.

Sí, y esa es la gran pregunta de la obra, porque ambos chicos están tratando de salir a su manera de esa vida. Por un lado, Paco, a quien el dramaturgo, con gran inteligencia, le da todas las condiciones. No tiene estudio, crece rodeado de pobreza y violencia, pero le da una sensibilidad artística. Sabe tocar bastante bien la flauta y ahí está sus posibilidades.

— ¿Toño no es la orilla opuesta?

No, por sus estudios debería tener un trabajo decente y no vivir mal. Pero no, ambos están en busca de salir de esto, de alcanzar algún tipo de mejoría y se dan cuenta que no es tan sencillo y ambos mundos chocan. Ambas visiones de cómo salir adelante chocan entre sí. Esa es otra tensión de la obra.

El dato

Funciones. En el Teatro Barranco. Av. Miguel Grau 701, Barranco. Los sábados a las 7:30 p. m. y domingos a las 7 p. m. Entradas en https://www.joinnus.com.