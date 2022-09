Arte, el pasado ancestral inspira el futuro indígena

El arte shipibo-conibo es el de siempre, pero al mismo tiempo es nuevo. Así lo ven, desde otros conceptos y percepciones, los curadores del centro Shipibo Conibo Center, de Nueva York, quienes hoy inauguran la muestra “Maya maya bainkin. Avanzando dando vueltas. Arte y futuro shipibo”, en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. La exposición reúne las obras de las destacadas artistas como Sara Flores, Celia Vásquez Yui, Chonon Bensho, Inka Mea y Olinda Silvano.

Además de las artistas citadas, participan en la muestra la Asomashk /Asociación de Onanyabo Médicos Ancestrales Shipibo-Konibo-Xetebo y la Asociación de Mujeres Shipibas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas con una instalación de Edith Nunta Yui y Èlia Gasull Balada.

La muestra “Maya maya bainkin” busca reinstalar el arte de los pueblos originarios, en este caso de los shipibo-conibo en el panorama artístico cultural y, acaso, por qué no, también en el mercado de arte haciendo prevalecer su propia estética.

PUEDES VER: Publicidad de la discordia

Retrato. Figura antropomorfa realizada por Inka Mea. Foto: difusión

“Intentamos cambiar el marco en el cual se presenta el arte indígena, dejando atrás la interpretación folclórica, etnográfica, aceptando la relevancia artística indígena en el contexto del arte contemporáneo”, explica Matteo Norzi, quien, junto a Abou Ferman, son curadores de Shipibo Conibo Center.

Esta nueva concepción, según Norzi, también puede articula el arte indígena con otras experiencias artística o sociales.

“Esto es una decisión estratégica porque tenemos la convicción de que las ideas indígenas son relevantes para el futuro. Y no solo del movimiento indígena sino también para cualquier otro movimiento que quiera experimentar una alternativa al modelo económico actual o políticas extractivistas”, detalla el curador.

PUEDES VER: Exponen grave situación de pueblos indígenas

Asimismo, para calentar el tema, cuestiona –y seguro suscitará polémica- la nominación “creación colectiva” cuando se atribuye que el pueblo es el creador.

“No nos interesa la idea de tradición como una realidad estática. Nos interesa reconocer la creatividad individual de los artistas y dejar atrás el marco de expresiones culturales colectivas que no ayuda a la evolución de las prácticas individuales. El pasado ancestral inspira el futuro indígena”, concluye Matteo Norzi.

Cerámica. Trabajo de Celia Vásquez que se exhibe en la muestra. Foto: difusión

Dato

La muestra. Se inaugura hoy en el C. C. Garcilaso (Jr. Ucayali 391, Lima). 12 m. Visitas: de martes a viernes, de 10 a.m a 8 p.m; Sáb. y Dom, de 10 a.m a 6 p.m. Ingreso libre.