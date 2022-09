Vidal Bedoya, el cazador de mitos

El mito no es una ficción. Es un modo de mirar el mundo, las cosas y hechos que suceden en él. Es decir, el mito también es la realidad. Una forma de ver la realidad. Así lo entendieron algunas culturas, sobre todo las que están en la orilla opuesta de Occidente (aunque Occidente también tiene sus propios mitos). El artista plástico Vidal Bedoya intenta acercarse a ese mundo mítico a través de sus colores y percepciones. Y no es asir lo inasible. Ahí están sus cuadros para desmentirnos. Ahí está la poesía y enigmas que denotan sus colores intensos. Asimismo, el movimientos rápido de su pincel que intentan capturar figuras que nos remiten a tiempos pretéritos y que en su trazo se tornan simbólicas, a veces surrealistas no sin convertirse, en algunos casos, en un golpe visual abstracto. La pintura de Vidal Bedoya es un hervor de imaginación, memoria y color. Memoria ancestral, por supuesto.

El artista actualmente exhibe la muestra “Atrapadores de mitos” en la Galería Índigo (Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 263 - San Isidro), ingreso libre.

Sin duda, Vidal Bedoya ha transitado la memoria de pueblos ancestrales, ha reparado acaso en cerámicas y textiles, en la iconografía para enriquecer su lenguaje plástico y plantear su propia propuesta estética.

“De un tiempo a esta parte mi obra, que generalmente intento discurra por un camino más ligado a la abstracción libre de figuración, va, sin embargo, y a pesar mío, dirigiéndose hacia una abstracción simbólica que remite a mantos y telares ancestrales que me generaron fascinación en la época de estudiante. Me dejo llevar, sin mayores rebeldías a que esto suceda, e intento atrapar una y mil veces en una serie de lienzos y papeles lo que podrían ser historias, mitos, tal vez escenas mágicas en las que surgen, arbitrariamente, elementos geométricos, otros ondulantes junto a figuras sintetizadas de aves, felinos, idolillos, siluetas estilizadas envueltas en intensas gamas y dinámicas composiciones. Reúno en esta nueva exposición una serie de obras que son una búsqueda constante de que ese mito, inexistente, finalmente logre quedar atrapado en quizá uno de esos lienzos.... tal vez sea esa, la eterna utopía que buscamos los artistas”, ha dicho Vidal Bedoya a propósito de su trabajo artístico.

"Protector de mitos", una de las pinturas de la muestra que presenta Vidal Bedoya.

El artista

Vidal Bedoya (1964), artista formado en la Escuela de Bellas Artes de Lima (1986-91), su proceso artístico está caracterizado por un temperamento vehemente y de continua búsqueda personal, ubicándose, en el transcurso de su carrera, en su actual forma de expresión plástica que, en cuanto a técnica, involucra la frescura del boceto el uso de oleos, acrílicos y técnicas mixtas en obra de tendencia simbólico-abstracta, cuya temática está ligada a lo mítico, ancestral y mágico que provee la imaginería del mundo andino en el Perú, con una visión universal y contemporánea.

A fines de los ochenta comienza, activamente, su presencia en el medio artístico peruano, sumando cerca de 500 participaciones en muestras colectivas, luego vendrían sus proyectos personales en los que viene trabajando más de 35 años en el Perú y en el extranjero, actualmente suma ya más de 20 muestras individuales.