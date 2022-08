Carlos Bernasconi y la libertad del artista polifacético

“Es un caso excepcional en la plástica peruana: ha trabajado todas las técnicas y sigue trabajando”, dijo el alcalde de Miraflores, Luis Molina, durante la ceremonia de inauguración de la exposición en los ambientes de la galería Luis Miró Quesada Garland. Pero si el alcalde enfatizó en el “sigue trabajando”, es por la vigencia y la vitalidad creativa de un artista casi centenario que ha dedicado 80 años de su vida a las artes plásticas.

“Para quienes lo conocen, Carlos Bernasconi, nacido en Lima en 1924, no se deja llevar por el gesto súbito ni por la iluminación repentina. Su naturaleza está a favor de la continuidad en el tiempo o de la lenta evolución del lenguaje que debe permanecer siempre fiel a sus propias raíces. Su naturaleza meditativa tiene necesidad de orden, de disciplina, y no de un acto gratuito o, más bien, el gesto no es para él más que un medio de expresión al que no se debe recurrir más cuando se siente esa necesidad”, revela Jorge Bernuy, curador de la exposición.

Y es que Bernasconi es el prototipo del artista polifacético: transita con dominio técnico en escultura (en metal, madera, cerámica), pintura, grabado en medallas, xilografía, orfebrería, esmaltes en cobre. Por si fuera poco, también es escritor y ha realizado escenografías para el teatro y televisión, demostrando un extraordinario dominio técnico en todas estas áreas.

Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes (fue discípulo de Juan Manuel Ugarte Eléspuru y de Ricardo Grau en pintura. Las técnicas del grabado y de medallista las aprendió del maestro Armando Pareja), Bernasconi también estudió en Roma y España, participando en exposiciones individuales y colectivas en el Perú y en el extranjero.

Escultura en metal. Foto: difusión

“Después de la experiencia en el dibujo, el retrato y la cerámica, Bernasconi abordó la escultura, donde, sin duda, su formación italiana fue determinante. Así, por ejemplo, en sus esculturas en bronce El caballero y El caballo vemos un as de fuerzas en tensión: uno, el caballero pasivo a veces, otras victorioso; el otro ora atención con los músculos extendidos hacia una de las direcciones espacial, ora reclinado e inerte”, sostiene Bernuy.

El dato

La muestra. La exposición ‘La libertad del arte’ estará abierta al público hasta el 18 de setiembre en la sala Luis Miró Quesada Garland (sito en av. José Larco 450). El horario es de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. El ingreso es libre.