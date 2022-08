Cristian Alarcón: “Los migrantes sentimos ese no ser de donde fuimos”

Un escritor, en tiempo de pandemia, empieza a reconstruir la historia de su familia en Buenos Aires mientras cultiva, con pasión de botánico, su jardín. Migró cuando era un niño con sus padres desde un pueblo remoto al sur de Chile. Su memoria cultiva los recuerdos campesinos, pero también evoca la represión y el golpe que derrocó al presidente Allende. Se recuerda niño, y su memoria, que interpola presente y pasado, rescata a sus abuelos Alba y Elías y otras escenas familiares. Es el protagonista de El tercer paraíso, del periodista y escritor chileno Cristian Alarcón, que ganó el Premio Alfaguara de Novela 2022. Alarcón es autor de libros de no ficción como Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés, quereme transa y Un mar de castillos peronistas.

— Es su primera novela, y es un gol, pero no en contra, como el que hizo el niño en la historia que narra en su libro, sino es un gol a favor y vino con premio.

— (Risas) La metáfora del gol en contra es fuerte porque el niño habla de un sobreponerse al fracaso y a la derrota de una masculinidad, de un modo de estar en el mundo que requiere de muchísimo esfuerzo a millones de hombres en todo el planeta, ser varón y cumplir con la norma número uno, que es el éxito. Esa balanza tremenda a la que somos sometidos no solo varones sino también mujeres, pero que tiene una base absolutamente patriarcal. El premio es un mimo, una circunstancia feliz.

— Viene de las veredas del periodismo. Usted ha dicho que el periodismo requiere de poesía…

— Sí, el periodismo requiere de un nivel de creatividad para sobrevivir a la encrucijada en la que están ahora los medios ante la revolución digital. Yo reivindico la invención de lo real, como lo llama Susana Rotker en su libro (La invención de la crónica), es el derecho que tenemos de fraguar una realidad al calor de nuestras propias experiencias, singulares y vitales, en término de un uso lúbrico, libre y sensual del lenguaje.

— En su novela está el mundo urbano, que trabaja como periodista, pero también está el mundo rural, ahora tratado desde la ficción. ¿Ha compaginado dos géneros?

— Me tenía que llegar en un momento, me tomó demasiado tiempo, quizás. Ya había descubierto cuando terminé Si me querés, quereme transa, el libro de los narcos peruanos en Buenos Aires, algunos ex Sendero Luminoso que, cuando hablaba con ellos en la cárcel o cuando hablaba con algunos en la frontera de Argentina y Bolivia, en lugares de temperaturas insoportables, yo estaba conversando con mis tíos de sus campos del sur de Chile, de mi vivencia infantil, juvenil.

— En ese sentido, la novela es también el registro de un migrante.

— La migración sigue siendo mi tema. Me siento infinitamente más migrante que exiliado, sigo experimentando el escozor de la frontera cuando la voy a cruzar. Los migrantes, cuando vamos a cruzar una frontera, sentimos el malestar de esa indocumentación, de ese no ser de donde fuimos.

— La novela convoca la memoria.

— Es una invocación de lo sagrado, en términos de unos ancestros que se imponen en la novela, porque no los convoca en sí mismo el narrador, que vive un presente de cierta búsqueda espiritual en su afán botánico y que va construyendo en su modo femenino y sutil la posibilidad de la felicidad, sino que no puede sustraerse, por eso no ingresa la novela con la primera persona del narrador sino en una tercera persona, omnisciente, que va a acercarle al lector esas pistas que lo llevarán paso a paso en esos 157 capítulos a la conclusión de que, en definitiva, cuando hablamos de presente y futuro, no dejamos nunca de hablar de lo pretérito y los ancestros.

El tercer paraíso. Foto: difusión

— Hay una comunión con la naturaleza, como esa imagen en la que Alba, de pie, con su polleras, parece un árbol frondoso lleno de frutos.

— Sí, la función materna de la nutrición, pero ya no por el imperio de la teta, del amamantar, sino de la conexión de lo femenino con la naturaleza. La conexión de nuestras madres, abuelas y tatarabuelas con la tierra, su profundo diálogo con ella, con la lluvia, el viento, con el sol, las estaciones y los cambios que les van enseñando cómo cultivar y cosechar mejor.

— El protagonista tiene una pasión botánica. ¿También es la suya?

— Nunca antes me había pasado con un libro del cual yo quisiera seguir hablando. En este caso sí, ha quedado algo pendiente y es mi obsesión por la relación de botánica y lenguaje. Me parece fundamental visibilizar, y es que así como los imperios europeos nos colonizaron territorial, militar y económicamente, lo hicieron también culturalmente, y una de las estrategias, en el caso de las plantas, fue nombrar todo en latín bajo la nomenclatura nominal de Carlos Linneo y desconocer el nombre de nuestras plantas nativas en nuestras lenguas aborígenes.

— Por otro lado, ofrece una visión inclusiva de Humboldt.

— En mi fantasía, Humboldt tiene una relación homoerótica concretada con José de la Cruz, que es el indígena que lo acompaña a supervisar y cuidar sus instrumentos de investigación. Y está claro por sus cartas y diarios que Humboldt no tenía una relación de amor ni sexo con su compañero Aimé Bonpland, quien luego termina enamorado de una indígena argentina y muere de viejo, en Misiones. Humboldt es un personaje que me sigue deslumbrando. Me da muchas ganas de encerrarme a revisar no solo todo lo que leí para esta novela sino adentrarme más en la construcción de la sutileza de ese carácter anfibio insaciable ante conocimiento.

— ¿Hubo intención de poner sobre la mesa esa sutileza?

— Es que me sorprendió mucho encontrar esa condición marica en Humboldt que, además, era enamorado absoluto. Siempre estuvo al lado de alguien, siempre tuvo un compañero de viaje, siempre se la pasó divinamente en sus expediciones y quizás más como un ideal amoroso de la búsqueda cuando todo estaba prohibido, en ese permiso que tenía él por pertenecer a la aristocracia alemana y contar con enorme fortuna. Siempre las élites se permitieron los gustos más non santos y él no fue menos que muchos otros y otras. Nadie le podía decir nada porque el tipo no le pedía nada a nadie.

— La novela presenta paisajes humanos nítidos. Eso viene de su cosecha en conocer personajes para sus libros de no ficción.

— Claro, yo hice un aprendizaje muy fuerte a cómo construir personajes reales, que me exigían convivencias intensas y largas en el tiempo. Por eso quizás fue tan potente la idea de reversionar y reinventar a Alba, Nadia, Pedro, Elías y al propio niño.

— Por eso ha dicho que ante estos personajes está más distante que los personajes de no ficción…

— Exactamente, estoy más desapegado de esta familia, que está inspirada en mi propio clan, que de las familias que retraté para mis libros de no ficción.

— En cuanto a estructura, los breves y numerosos capítulos parecieran delicadas escamas adosadas que hacen toda una piel narrativa…

— Qué hermosa imagen, como si se tratara del pelaje de un animal anfibio o de peces. Sí, porque hay un encimarse muy sutil construido en función de la convivencia del lenguaje, sobre todo, producto de una estructura. Es decir, descubro al escribir novelas de ficción esta relación que antes negaba, la estructura y lenguaje. Cómo un edificio determina el material del que está siendo construido.

— La novela ofrece la mirada, por una lado, de una familia conservadora y, por otro, generacionalmente, esta evoluciona en la ciudad.