Marcello Quintanilha: “La humanidad es algo incontrolable que nos sorprende todo el tiempo”

Marcello Quintanilha es uno de los autores de historietas más respetados de Brasil. En el 2016 ganó en la categoría de mejor historia policial con “Tungsteno” en el Festival de Angulema (Francia). Este año, “Escucha, bella Márcia” fue reconocido como el mejor álbum en el mismo evento, uno de los más importantes en la industria del cómic. Perú tuvo el agrado de acogerlo y tener su presencia en la 26.ª Feria Internacional del Libro de Lima.

La República conversó con el artista brasileño para que cuente sobre su trayectoria, la narrativa de sus personajes y su novela gráfica “Tungsteno”.

Sus inicios en una industria del cómic que no pretendía entretener

El primer acercamiento de Marcello al cómic ocurrió cuando era un infante. “Todos los dibujos que hacía eran secuencias. Para mí, solo una imagen no cuenta una historia, no es mi objetivo”, asegura.

Asimismo, la primera vez que Quintanilha observó las viñetas fue con las tiras cómicas de los periódicos, en los años 70. Según el autor brasileño, existía un gran interés en la industria del cómic en su país para el entretenimiento o el humor, es decir, simplemente para distraer a los lectores.

Sin embargo, la narrativa que comunica otro tipo de géneros, como aventura, terror, policial, o social, tuvo muy poco protagonismo. Sobre ello, Quintanilha señala que se sumó una fuerte crisis económica en el país, por lo que muchas editoriales tuvieron que cerrar sus puertas y, por tanto, dejaron de producir contenido propio.

Este año “Escucha, bella Márcia” fue reconocido como el mejor álbum en el Festival de Angulema de Francia. Foto: Editorial Veneta

Al inicio comenzó con una editorial de Río de Janeiro a fines del 80. Él era encargado de realizar los dibujos de historietas de terror a partir de los guiones de otros. Este género fue muy requerido en aquel entonces.

No fue hasta comienzos de los años 90 cuando Marcello narró sus propias historias, pero este camino no fue fácil, puesto que existía una gran escasez de editoriales que apuesten por artistas locales. Tampoco tenían la tecnología que tenemos hoy en día para darse a conocer.

Quintanilha apunta que el panorama cambió drásticamente con los festivales de historietas cómicas. “Ahí fue donde presenté mis primeros cómics. Esto fue determinante para la gente de mi generación”, cuenta. Entre una gran cantidad de narrativas que solo buscaban entretener, él y otros dibujantes participaron en el evento para dar a conocer una narrativa más real y social.

Marcello Quintanilha firmando sus libros en la FIL Lima 2022. Foto: Igor Trabuco

Quintanilha no juzga la humanidad de sus personajes, simplemente los deja ser

“Mis trabajos son fuera de lo común porque muestran un lado de Brasil muy crudo. Es algo que no se observa fácilmente”, expresa el autor brasileño. También agregó que esto no es novedoso, ya que en el siglo XIX se publicaban historietas basadas en las comunidades brasileñas, un aspecto que busca rescatar.

Por otra parte, Marcello siempre enfatiza que sus personajes no son categorizados o juzgados, simplemente son ellos mismos. La humanidad es un concepto muy importante en el proceso creativo del autor, puesto que alberga una serie de elementos que incluso son difíciles de comprender para él mismo.

“No tengo la mas mínima idea de qué es la humanidad, no me gusta encajarla en una perspectiva limitante. Es algo incontrolable, que nos sorprende incluso a nosotros mismos cuando pensamos en nuestra propia condición de individuos. Somos capaces de hacer cosas que no creíamos posibles. Nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos todo el tiempo”, enfatiza Quintanilha.

La ciudad que lo cambió todo y la locación de “Tungsteno”: Salvador de Bahía

Salvador de Bahía es un lugar casi simbólico para Quintanilha, pues hasta 1763 fue la capital de Brasil. Para el autor de “Tungsteno”, esta ciudad muestra toda una serie de factores que juntos conforman la esencia de su país.

“En el 2003 fui invitado por una editorial para hacer un libro acerca de Salvador de Bahía. Recogí todo el material posible en dos semanas, hice mucha investigación, entrevistas y conseguí demasiado. Este libro se llama Salvador y se publicó en 2005.

"Salvador, el trabajo que lo llevó de viaje a la antigua capital de Brasil. Foto: Editorial Veneta

“Para mi ha sido muy impactante, porque ha sido una experiencia que me ha marcado de por vida”, dice sobre su visita al estado de Bahía. Cabe destacar que las novelas gráficas del autor tuvieron como locación Salvador de Bahía. Tal fue el caso de “Tungsteno”, libro que presentó en la FIL Lima 2022 con una nueva edición a cargo de la editorial Contracultura.

“He regresado a la ciudad contadas veces, pero la que más recuerdo fue en 2016 para el rodaje de la película basada en “Tungsteno” dirigida por Heitor Dhalia. Fue inolvidable, principalmente por la interpretación de los actores”, recuerda Quintanilha.

Por último, nos cuenta que está finalizando un proyecto de animación como creador de personajes y director de estilo con el Estudio Mariscal (España). El documental cuenta la historia del pianista brasileño Francisco Tenório Júnior, quien fue asesinado por la dictadura argentina. Su lanzamiento está planificado para el 2023 en español, portugués e inglés.