Jaime Vásquez: “Nuestro propósito es rescatar la literatura amazónica”

Hace veinte años que hace trocha para los autores amazónicos. El periodista y escritor Jaime Vásquez Valcárcel fundó la editorial Tierra Nueva en Iquitos. Para entusiasmar a los autores y lectores, en dos oportunidades llevó al poeta Ernesto Cardenal. También publicó a César Hildebrandt , pero sobre todo edita a autores de su región. Precisamente, acaba de presentar en la FIL Lima 2022 la colección “Río Marañón”, compuesta con los siguiente diez obras y autores: “Especies secretas”, de Gerald Rodríguez; “Obituario”, de Melisa Mendieta; “Tierra de orates”, de Patrick Pareja; “Cuentos de caucho y oscuridad”, de Paco Bardales; “Compasión”, de Jaime Vásquez y “Me importa un pepino”, de José Verea. Asimismo, “Quebradura”, de Miguel Donayre; “El eterno”, de Jorge Nájar; “Obsesión por Ofelia”, de Percy Vílchez y “El escritor infame”, de Werner Bartra.

-¿Qué motivó la fundación de Tierra Nueva?

Primero, el amor a los a libros y luego por la insistencia del poeta Percy Víchez, del grupo Urucututu, porque nadie les publicaba. Ellos tenían obras, pero eran inéditas. Empezamos publicándole a Percy el ensayo “El linaje de los orígenes, la historia desconocida de los Iquitos”. Y nos dimos cuenta de que había una necesidad de publicar literatura de la amazonía y, además, una demanda libros amazónicos. Así empezamos, hace 20 años. Nuestro propósito es rescatar a autores y difundir la literatura amazónica.

-Y la difunden desde adentro…

Es que había un vacío. Casi siempre se ha escrito sobre la amazonía desde una visión foránea. Quisimos que Tierra Nueva sea una editorial de rescate de la literatura amazónica, de los autores de nuestra región y pueblos. Pero como digo, incentivado por Percy Vílchez porque él decía que no había ese tipo de trabajo. Había editoriales que publicaban esporádicamente y libros clásicos, pero no había publicación de autores contemporáneos.

-Acaba de publicar la colección Río Marañón, ¿en qué consistes?

Responde a la misma necesidad de difundir la literatura amazónica, pero de diferentes campos, sobre todo del cuento y la novela. Hay una visión y difusión de nuestra amazonía desde el lado de los poetas, algunos laureados, pero no desde el cuento, la novela y el ensayo. Así que nos planteamos una colección con el nombre de un río y recorrer el Perú y el mundo en busca de autores que tengan temática amazónica en libros inéditos.

-¿Y los encontró?

Sí, encontramos, no solamente en Iquitos y el Perú, sino también en el extranjero, en España y Francia, por ejemplo, Miguel Donayre y Jorge Nájar, respectivamente.

-¿Cómo hace para editar? ¿Financia las ediciones o los autores pagan su edición?

Nosotros pagamos derecho de autor a los escritores y comercializamos sus libros. Financiamos la edición. Hacemos un trato para que ellos no vendan sus libros y nosotros encargamos de la distribución.

-¿Cómo editorial, se puede decir que padecen la marginalidad geográfica?

Mira, la pandemia nos ha traído la virtualidad y podemos trabajar, por ejemplo, con correctores y diagramadores en Lima. La virtualidad nos acorta las distancias geográfica. Y precisamente, Río Marañón nace como una propuesta en plena pandemia, porque había una necesidad de leer. Y todo lo hicimos virtualmente.

-Se suele decir que las ediciones de provincias están marginadas…

Eso en los últimos años se ha ido resolviendo eso con La Independiente, hay que reconocerlo. Antes no teníamos ese espacio en Lima y en otras partes del país, pero ahora contamos con ese espacio. Lo que pasa es que para encontrar espacio hay que tener, como editores, una propuesta de calidad buena, tanto en presentación y contenido. Que no se diga, mira, esa edición de provincia está mal hecha. Nosotros queremos estandarizar la calidad y en ese camino se nos han abierto las puertas. A veces uno mismo se autoexcluye por las publicaciones descuidadas. Pero no, si hay calidad, vamos a ser respetados y considerados. Eso intentamos hacer en Tierra Nueva y la colección Río Marañón.