Susana Baca, una voz nítida en Krems, Austria

Por: Walter Lingán, desde Krems

Cuando menos lo esperaba, me llegó la noticia de la participación de Susana Baca en el 26 Festival Glatt & Verkehrt de la ciudad de Krems, Wachaus, hermosas ciudades a orillas del río Danubio que cultivan viñedos. El mensaje solicitaba también un eventual apoyo en la traducción. “Los organizadores se pondrán en contacto contigo”, escribió Ricardo Pereira, compañero y mánager de la cantante. Sin pensarlo dos veces, me puse a su disposición. Preparé el gran viaje a Krems.

Como todavía soy forastero por estos nuevos territorios, pregunté primero a unos amigos por aquel lugar llamado Krems. Eso queda a una hora y media de Viena, en Niederösterreich, a unos 80 kilómetros, me contestaron. Luego busqué referencias sobre el festival organizado por el NÖ-Festival und Kino GmbH con auspicio del Ministerio Federal de Cultura de Niederösterreich. Este año el evento tenía el eslogan Neue Welt/Nuevo mundo que intenta traducir la idea musical de relacionar el norte y el sur de Sudamérica y tender puentes entre el viejo y el nuevo mundo.

Bien peinado, con mi Kindle en la mochila para leer durante el viajecito, el tren partió a la hora indicada. Hizo unas dos paradas aún dentro del casco urbano de Viena, para finalmente correr a lo largo del Danubio en franca competencia con la corriente fluvial. Mientras leía en el Kindle, iba coordinando con Ricardo Pereira por el Messenger. Y llegué a mi destino.

Pocos minutos antes de las dos de la tarde llegué a la “Winzer Krems”. Las jóvenes que controlaban los boletos todavía no habían recibido la orden de iniciar su trabajo.

Desde el lugar donde me encontraba escuché a Susana Baca y sus músicos que estaban probando el equipo de sonido. Ricardo me seguía escribiendo. “Ya terminamos la prueba de sonido, voy a cambiarme y regresaré en una hora y media para una charla”.

El último concierto del festival Glatt & Verkehrt se inició puntual. Ingresó el trío conformado por el guitarrista Michael Ruzitschka, junto al percusionista Bernhard Schimpelsberger y el violoncellista Vincent Ségal, soliviantaron a los asistentes con el extraordinario “Novo mundo”, tema compuesto en forma exclusiva para introducirnos en una simbiosis musical indolatinoamericana. Después de una pausa le tocó el turno a Susana Baca. Al ser invocado su nombre, los aplausos del público rompieron el silencio. Luego sonaron los tambores, las guitarras, el cajón y los primeros acordes del piano.

Susana Baca participó por primera vez en el festival del vino Glatt & Verkehrt en el 2001. Foto: La República

Se hizo nítida la presencia de Susana Baca y reinó de nuevo el silencio para dejar escuchar su voz suave y sugestivamente poética que interpretó “Color de rosa”, “Cariño” y “La herida oscura”; le cantó a Juana Azurduy; invitó al baile con “Sorongo” y “Negra del alma”; y encantó con “Milonga de mis amores” y “Cardo y ceniza”, entre otros temas que condensan una mezcla de melodías, ritmos, beats y fiesta, todos, entre otros, parte del álbum “Palabras urgentes” (2021) que ha merecido en Londres el premio SongLines Music Award 2022 que le será entregado en noviembre próximo.

En Krems, Susana Baca transmitió al público la pasión que ella siente por la música y la suavidad de su voz arrulló el ritmo de los instrumentos con un vigor inesperado. El 2001 fue la primera vez que participó en el festival del vino Glatt & Verkehrt. Luego, decenas de amantes de la música y amigos de Susana Baca nos acercamos para saludarla y celebrar sus éxitos. Con la sencillez que la caracteriza, nos recibió a todos. Conversamos.

Las memorias de Susana