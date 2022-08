Duelo, el nuevo juego de mesa peruano en el que solo ganarás con heroísmo

La FIL Lima 2022 no solo es el reino propicio para difundir libros de toda clase de género, sino también la creatividad de jóvenes que incursionan en industrias diferentes. Aarón Romero y Eduardo Merino desarrollaron el juego de mesa Duelo durante casi cuatro años. Ellos se encuentran en el evento masivo dispuestos a enseñarles a todos algunas estrategias de esta nueva propuesta cien por ciento peruana.

Basándose en videojuegos como Diablo, de la empresa estadounidese Blizzard (dueños de franquicias como Warcraft, Starcraft y Overwatch), el anime y manga “My hero academia”, o Hellboy, los creadores de Duelo elaboraron ilustraciones verdaderamente inmersivas: buscan que el jugador viva la experiencia de utilizar un héroe en un universo de fantasía.

¿Quieres conocer más de este juego de mesa que recién sale al mercado? ¿Ya te cansaste de jugar siempre lo mismo con tus amigos? ¿Estás dispuesto a aprender otras mecánicas? A continuación, te ofrecemos la entrevista exclusiva con las mentes detrás de este divertido reto competitivo.

Los dos creadores en una demostración de cómo se juega Duelo ante los espectadores de la FIL Lima 2022. Foto: Félix Contreras / La República

—¿Cómo surge la idea del juego de mesa Duelo? ¿Cuáles son los entresijos de su creación?

E: Hace tiempo jugaba títulos de estrategia, desde que estaba en el colegio. Sin embargo, los dejaba por el costo monetario que implicaban. Aun así me quedó la nostalgia de seguir jugando un juego de cartas. Allí me surgió la idea de crear el mío. Me inspiré en videojuegos. Me pregunté: ¿qué tal si puedo asumir el papel de un héroe, equipándome con objetos que me vayan volviendo más poderoso? Entonces, empecé a componer el prototipo, los bocetos. Después, conseguimos a los ilustradores. Al principio éramos cuatro los involucrados en el proyecto, pero, a medida que fue pasando el tiempo, tres de ellos se retiraron por cuestiones personales. Recurrí a mi amigo Aarón, porque necesitaba los dibujos, y, como tenemos gustos en común (animes, cartoons, etc.), con él conformamos el equipo de desarrollo.

A: Mi labor fue darle características a los personajes (en total son cuatro), y encontrar otros ilustradores. Yo estudio Arte. Le pasé la voz a unos amigos para que se unan, les encantó la idea de representar un mundo de fantasía con magos, guerreros, curanderos... Los conceptos visuales tardaron casi cuatro años en armarse, poco a poco.

—En los juegos de mesa, ¿qué tanta relevancia le dan a sus ilustraciones? Muchas veces los jugadores potenciales se dejan llevar más por el diseño de la caja que por el producto.

A: La relevancia de la mecánica del juego debería ser lo primero en lo que se base un creador. Sí, el arte es importante, porque define cómo el jugador va a engancharse con los personajes, como una experiencia inmersiva. Tengo amigos que llenan sus estantes de juegos de mesa solo por el diseño de las cajas, ellos ya se enfocan más en el coleccionismo. Es válido.

Arena de juego de Duelo y sus cuatro personajes a la izquierda. Foto: Félix Contreras / La República

—¿Y en qué videojuegos se apoyaron para darle vida a Duelo? Eduardo lo mencionaba.

E: Diablo, de la conocida empresa Blizzard, influyó bastante en el concepto de Duelo. Básicamente, fue la mayor inspiración. Me gustaba la fantasía de equiparte con armaduras y tener un rol: ser paladín, brujo, mago... El juego fue popular en los 90, incluso hasta el día de hoy. También tomé la mecánica de inventario, que te limita cuántas cosas puede portar tu héroe

—En el Instagram de Duelo, subieron varios post donde cuentan en qué personajes de la cultura popular se inspiraron para diseñar a los cuatro personajes: Killa, bruja guerrera (lanzamiento de maldiciones); Sillu, maestro de guerra (curación y apoyo); Zilaes, genio alquimista (magia y ataque a distancia); y Enoq, gran chamán (fuerza bruta).

A: Todas las cartas de Duelo parten de una memoria nostálgica. Intentamos volcar las experiencias que vivimos de niños, plasmar nuestra personalidad. Zilaes está inspirado en un personaje de Hellboy. En el caso de Sillu, vemos en él la imagen de All Might, personaje del anime y manga de “My hero academia”. Enoq se relaciona a un hombre bíblico y su físico recuerda a los ogros de Warcraft III y de “Dragon ball Z”. Killa, bruja guerra, proviene de la hechicera Rita de los “Power rangers” clásicos.

Para jugar Duelo con tus amigos, debes elegir uno de los cuatro héroes que vienen en la caja. Foto: Félix Contreras / La República

—¿Han encontrado algún prejuicio en la gente respecto a los juegos de mesa? Por ejemplo, que los califiquen de infantiles o recomienden otras actividades al verlos ‘adictivos’.

E: Felizmente, hasta el momento, no nos han llegado comentarios de ese tipo. Los juegos de mesa en Perú están en un punto en que la gente está entendiendo que hay un mundo más allá de Monopolio, Ludo o Clue. Gracias a series como “Stranger things”, se posicionan los juegos de rol como Dungeons and dragons . Comprenden que no necesariamente deben ser todos familiares o educativos. No se trata solo de tirar dados y mover fichas . Hay mecánicas más complejas y diversas.

—¿Han tenido dificultades cuando difundieron Duelo al comienzo? ¿El problema persiste?

A: Sí. Los juegos de mesa peruanos no tienen tanta llegada y difusión por los medios de comunicación. No está mucho dentro de la cultura nacional. La pandemia ayudó, por decirlo de algún modo, a que las personas vean en los juegos de mesa una oportunidad de pasar un rato diferente, divertido. Queda terreno por explotar.

E: Los creadores nos debemos unir. Somos los que proponemos el contenido. Falta todavía involucrarnos con instituciones más serias como universidades o el Estado mismo. Así como hay escritores peruanos, pintores, actores, también hay creadores de juego de mesa que requieren ilustraciones, arte, pensamiento lógico, capacidad de resolver situaciones conflictivas dentro de las reglas.

A: La mayoría de personas, probablemente, no tengan la noción que se están gestando juegos en Perú y consumen lo internacional. Es porque no saben que hay opciones aquí. Eso sucede cuando los medios no dan la mano. En los últimos dos meses, han salido por lo menos cinco o seis títulos nuevos. Hace poco, en México, hubo una muestra de juegos nacionales. Fue un éxito. El mensaje fue que allí están apareciendo títulos de gran calidad. Podríamos adoptar esa idea de difusión. Cuando una persona descubre un juego de mesa es como un efecto dominó, pues va a querer comprar otros. Eso beneficia a la comunidad.

—¿Qué tal esta experiencia en la FIL Lima 2022?

E: Genial. Nos han apoyado bastante. Esta vitrina motiva a exponer el trabajo de años y años.

A: Se han asombrado. No esperaban que juegos así se hayan creado en este país. Por este espacio en la feria del libro 2022, los asistentes aprecian más lo que es el producto peruano. Nos llevamos los mejores comentarios del evento.

La Feria Internacional del Libro de Lima 2022 cerrará sus puertas el domingo 7 de agosto. Si deseas conseguir el juego Duelo y conversar con los creadores, puedes visitar el stand 67 de Akabane Comics. De igual modo, pueden unirse a sus redes sociales: Duelo, juego de cartas (Facebook) y Duelo_juegodecartas (Instagram).