Micaela Chirif: “Quise que este diccionario se parezca a un cuento”

Tener el libro entre manos es también tener el sol y la luna en las manos. Esa es la ilusión que seguro también sentirán los niños y niñas cuando cojan el libro Inti sol/killa luna que Micaela Chirif y Yesenia Montes han publicado en quechua y castellano con las ilustraciones de Armando Fonseca y Amanda Mijangos. Un diccionario para niños que tiene el encanto de parecerse un poco a un cuento.

El diccionario tiene dos personajes, el sol y la luna, que, en la medida que vamos leyendo, son un niño y una niña que nos cuentan, en quechua y castellano, cómo viven un día ellos. Un texto bilingüe que de manera amable y lúdica nos acerca a esa lengua hermosa y originaria que es el quechua.

Chirif tenía un remoto recuerdo de los diccionarios ilustrados que le gustaban de niña, así que le propuso a Yesenia Montes, promotora de lectura en quechua, hacer un diccionario juntas.

“Un diccionario ilustrado, pero que al mismo tiempo tuviera como un hilo narrativo, que fuera un poquito cuento también, porque lo que quería era alejarlo de cualquier sensación escolar, didáctica o pedagógica”, explica Micaela Chirif.

- ¿Con criterio lúdico?

Claro, por eso el libro, al comenzar, es como al despertar en un día. Ahí ves que la luna y el sol te dan la bienvenida y luego la luna y el sol se convierten en niño y niña, que recorren un día, desde que despiertan hasta que duermen y sueñan. Pero a lo largo del día, pintan, bailan, juegan, se ríen. Usando esas acciones que realizan, pudimos introducir alguna pequeña lista de sustantivos. El libro tiene un código QR para saber cómo se pronuncian.

- El sol y la luna son cuerpos cósmicos, pero en el libro se integran como géneros.

La verdad yo solo había pensado como unos niños que hacían cosas. Lo del sol y la luna lo introdujeron los ilustradores y quedó muy bien, como que se juntó la dualidad niño-niña, la dualidad sol-luna, como que todo fue calzando y también de allí salió el título. Todo el mundo lo entenderá.

- Los pueblos originarios se van abriendo paso. ¿Tu libro ayudará en ese camino?

Mira, es un libro que está dirigido a cualquiera, ya sea quechuahablante o hablante de castellano. Y si cae en manos de niños que hablan solo castellano, mi intención también era que desarrollaran un vínculo afectivo con una lengua que forma parte de nuestro patrimonio. Es hablada por cuatro millones de personas.

- En el Congreso hemos visto que provoca reacciones discriminatorias.

Además, he escuchado a gente que la refiere como dialecto, como si no fuera una lengua que tiene el mismo rango que cualquier otra lengua. Eso me parece trágico. Si algún día queremos que nuestro país esté formado por ciudadanos que se respeten los unos a los otros eso pasa por reconocer, en primer lugar, nuestra diversidad y la riqueza de nuestra diversidad.