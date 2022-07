Hernán Sosa: “Pinto mujeres, la figura de hombre no me dice nada”

Es un creador asediado por las artes. No exageramos si decimos que, más bien, es acosado sin descanso por sus temas y sus personajes. Solo tiene que buscar las formas, los colores, el lenguaje. Y, por supuesto, elegir el soporte en el que sus criaturas empiecen a existir en este mundo. Por eso, el artista Hernán Sosa (Lima, 1965) pinta, trabaja esculturas, escribe poemas, cuentos y también escribe letras de canciones. Con todo ese hervor creativo, Sosa ha creado un universo artístico múltiple, diverso.

Y ese es el universo que Hernán Sosa muestra en ‘Paisajes interiores’, una exposición de más de cuarenta piezas que exhibe en la galería Índigo, en San Isidro. Allí presenta, como un ofertorio, lo que su imaginación ha creado: óleos, acuarelas, acrílicos, esculturas, trabajos de distintas épocas y técnicas.

Si bien el arte también es un medio para revelar el alma, las entrañas del artista, ‘Paisajes interiores’ tiene que ver, más bien, sin dejar de lado lo íntimo, con los alrededores cotidianos de Sosa.

“Esta muestra es un poco de lo que yo veo todos los días en mi taller. O sea, el producto de mis obras, tenerlas a mí alrededor, la cantidad de ellas, porque son muchas, se convierte en el paisaje que yo veo todos los días. Este paisaje no lo conoce mucha gente y ahora quiero que vean”, explica el artista.

Visiones. Dos trabajos entre abstracto y figurativo, en donde siempre aparece la figura femenina.

Hernán Sosa tiene una trayectoria reconocida. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Carlos Baca Flor, en Arequipa. Se inició con la acuarela y se convirtió en uno de los más altos exponentes de la acuarela arequipeña. Y ha ganado no pocos concursos, entre ellos el primer puesto en acuarela del Peruano Británico, el primer puesto en óleo en el concurso de pintura de la Southern Perú Copper Corporation, el primer puesto en el concurso Banco de Lima en la Alianza Francesa, Artista Ilustre en la Municipalidad de Arequipa, entre otros.

Ha expuesto en Ecuador, Santo Domingo, Puerto Rico, México, EE. UU. y Holanda. Y recientemente en el Museo Metropolitano de Monterrey en México y en el MIFA Gallery en la ciudad de Miami, EE. UU.

- Hablando de acuarelas, se inició con ella. ¿La ha dejado?

Nooo. Se ha convertido en parte de mi vida. Fíjate, acabo de pintar una acuarela, ahora que estoy aquí, en Medellín. Es como una bitácora de viaje. Las pinto sin pretensión de hacer una obra, sino solo por disfrutar del oficio y de lo que veo.

- Trabaja con lienzo, madera, fierro. ¿Los soportes no importan?

Sí, en realidad, mi trabajo está centrado no en la técnica, sino en el proceso. Logro un proceso básico, digamos, poco ortodoxo, por decirlo de alguna forma, pero el proceso es todo. La técnica es lo de menos. Toda mi vida he experimentado. La técnica la aprendo muy rápido. Lo que yo disfruto es el proceso y no tanto de la técnica.

Pintura ‘Vigía, isla ballena’.

- Trabaja la figura humana. A veces bosqueja el abstracto, pero siempre aparece o se insinúa la figura humana.

Yo he dibujado desde cuando tengo uso de razón. Es sabido que el máster del dibujo es la figura humana, porque allí encuentras todo. Dominar la figura humana sería casi como dominar el dibujo. Desde que yo supe eso, lo que hice fue dibujar y dibujar, trabajar la figura humana para lograr ser un gran dibujante. Eso ha hecho que la figura humana siempre esté presente en mi obra. Como tú dices, a pesar de hacer abstracto o lo que sea, la figura humana siempre es el referente y el punto que me ayuda a concretar las cosas.

- Solo pinta mujeres. ¿La figura masculina está proscrita?

Sí, es que la belleza femenina es total. Para mí, el hombre carece de belleza estética. En la mujer, las caderas, los senos, el cabello, los ojos, todo te hace un conjunto de elementos muy estéticos. La figura del hombre no me dice nada. La estética femenina es brutal. Es un ideal. Para mí, que trabajo con modelos, cada modelo termina siendo una heroína, una mujer especial. Y es que las idealizo. He llegado al extremo que cuando trabajo con una modelo procuro no conocerla mucho para que no se desmitifique el punto hacia donde, yo, como artista, la llevo. Si la conozco y no es como la pienso, me destruye el ideal.

- Sus lienzos parecen evocar el arte clásico, las obras hasta parecen tener pátina. Así, sus pinturas no solo tienen colores y formas, sino también tiempo.

Me encanta que tengan esa sensación de tiempo. Trato de dominar algo que es muy difícil, y es el hecho de que la obra tenga un carácter atemporal. Mucha gente la ve como tú dices, obras del pasado, dentro de los cánones de lo clásico, pero también con una proyección moderna. Que te lleve de un lado a otro eso, de alguna forma, lo hace atemporal.

- ¿Su serie de nadadoras ‘Cola de ballena’ tiene que ver con la novela Moby Dick, de Herman Melville?

Mira, yo viajé a una isla de avistamiento de ballenas, en Massachusetts, y a raíz de ese viaje escribí un cuento, ‘Cola de ballena’, sobre una niña que llegó a esa isla y abrigó el sueño de ser nadadora olímpica. Mucho después, me enteré de que en esa isla Melville se había inspirado para escribir Moby Dick. Cuando supe eso, me volví loco. Salí corriendo a la librería a comprarme el libro, de 500 páginas. Cuando terminé de leerlo, fue brutal. Mejoró un montón mi serie de pinturas de ‘Cola de ballena’.

- Finalmente, pinta de todo, trabaja todas las disciplinas y técnicas. ¿No se agota?

Siento que hay un universo por descubrir y cosas por hacer. Por eso yo nunca estoy aburrido. Llevo 35 años trabajando como artista y lo único que pienso es que estoy comenzando.

Dato

‘Paisajes interiores’. Muestra. Se exhibe en la galería Índigo: av. El Bosque 263, San Isidro. Visita: lunes a sábado: de 10:30 a.m. a 7:30 p.m. Domingo de 11 a.m. a 7 p.m.