Victoria Sur: “Acepté el reto de musicalizar poemas de César Vallejo”

La cantautora colombiana Victoria Sur, seudónimo de Victoria Eugenia Hernández, nominada al Grammy Latino 2021, ha vuelto a Lima para ofrecer dos conciertos. Esta vez, en su repertorio trae poemas musicalizados, entre otros, de César Vallejo. Dueña de una voz que expresa ternura, sueños y dignidad de las gentes y de los pueblos latinoamericanos, ha grabado álbumes como Bambuco ácido, Tu continente, entre otros. La cantautora se presentará en Dédalo (Barranco) y Jazz Zone (Miraflores).

“Lima y el Perú se han vuelto un escenario muy cercano para mí. Primero, porque la música peruana la siento muy familiar, muy mía. Segundo, existen conexiones musicales, culturales muy fuertes entre Perú y Colombia. Soy una admiradora de Chabuca Granda, de Susana Baca, de quien puedo decir que es mi amiga porque con ella grabé ‘Camino de la patria’. Tengo todos los motivos para volver a Perú”, dice Victoria Sur.

¿Qué tiene Lima, que siendo urbana tiene alma rural?

Exacto. Hay una familiaridad en eso, en temas que tienen que ver con la geografía. Lima, aunque tenga mar, yo siento que es muy particular, porque siento que también tiene una energía muy andina, muy de la montaña. Y esa ruralidad está en su imaginario, en su literatura, en su música. Todo eso se conecta con mi pueblo de montaña, con mi región, Armenia, que la llaman el “corazón de Colombia” por la forma de su territorio.

Ofrecerá dos conciertos. ¿En qué consisten?

Sí, el primero, se llama ‘Poesía encantada’ y consiste en la musicalización de una serie de poemas de poetas latinoamericanos. El segundo, ‘Lo mejor de Victoria Sur’. Interpreto poemas de César Vallejo, Carlos Castro Saavedra, vate colombiano, el autor de ‘Camino de la patria’. También un poema de Piedad Bonnett, que titula ‘Las cicatrices’. Asimismo, poemas de la cubana Carilda Oliver y Vallejo.

¿Cómo así se animó a musicalizar a Vallejo y cuáles son esos poemas?

Resulta que me invitaron a un homenaje a Vallejo en el Instituto Cervantes, en Nueva York. Para esa ocasión pensé en dos poemas de Trilce, que fue un reto, porque Trilce es un libro extraño. Pero el reto era ese, cómo entrar con música con poemas tan particulares. El primero, el poema ‘XLVI’, que empieza con el verso “La tarde cocinera” y el segundo ‘LXXI’, cuyo primer verso es “Nadie sabe que estás en mí”.

¿Optó por un ritmo, digamos, peruano?

No. Cuando musicalizo, no pienso en eso. A mí las palabras me hablan, me insinúan una melodía. El primer poema me salió un poco tropical, como que ese verso “La tarde cocinera” evoca Colombia, Cuba; y el segundo me salió como balada. Por eso para mí, cuando pienso en música y poesía de Latinoamérica, lo pienso como de un solo territorio. ❖

Datos

Los conciertos. El primero, el 14 de julio en galería Dédalo, jirón Sáenz Peña 295, Barranco. 7:30 p.m. El segundo, 16 de julio, av. la Paz 656, Miraflores, 7:30 p.m. Entradas: solicitar al WhatsApp 933 352 495.