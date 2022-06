Angie Ocampo: “Wattpad siempre ha sido una comunidad grande, pero nunca le tomaron importancia”

Con más de 15 años en actividad, Wattpad se ha convertido en unas de las plataformas digitales más importantes para la publicación de novelas, cuentos y demás literatura. Miles de historias de amor, terror, ficción y un sin fin de temáticas, reposan en esta estantería virtual de lectura gratuita. ¿Pero cómo destacar entre este mar de relatos?

Angie Ocampo es una de las autoras que ha sobrepasado el umbral de Wattpad y sus historias llegaron al formato físico. Aunque ella califica esto como un logro para sus lectoras, su alcance antes del papel ya podría ser la envidia de cualquier escritora o escritor “tradicional”.

Acumulando más de dos millones de lecturas en la plataforma, la joven escritora colombiana de 25 años ha publicado recientemente su novela Backstage, bajo el sello de Planeta. Una obra que te permite conocer a Chelsea Cox, una estrella del pop que fuera de los reflectores es invadida por sus temores, adicciones y carencias.

Conversamos con ella sobre la relación que tiene con su comunidad, de su participación -junto a otras escritoras de Wattpad- en la Feria Internacional de Bogotá y otras temas.

—¿Cómo te animaste a escribir en Wattpad?

—Mi mamá lee y escribe desde hace mucho. Siempre la vi con un libro en la mano y estuve muy empapada de sus lecturas. A veces le robaba uno de su biblioteca y a partir de eso fue que empezó a comprarme libros para mi edad. Comencé a leer a los 8 o 9 años y luego a los 13 -que ya tenía mi celular- di con Wattpad. Empecé como lectora, devorando las historias de otras autoras. A veces terminaba de leer hasta un libro por día.

No fue hasta la pandemia cuando me animé a escribir. Entré en un bloqueo de lector y me dije: “voy a hacer mi historia, con la protagonista mujer que yo quiero y la que quisiera leer”. Así empecé en el 2020 y crecí muy rápido. Creo que fue gracias a que me promocionaba todos los días por grupos de lecturas de Facebook, pasándoles parte de mi historia. A veces solo una chica me pedía el link, pero yo quedaba agradecida, porque así sea una sola persona que convenciera de leerme, ya me sentía superganadora.

—Precisamente, en una plataforma donde encuentras miles de libros, ¿cómo lograr que tu historia destaque?

—Promocionándose. Yendo a grupos de lectura de Wattpad y poniendo pedacitos de tus historias que creas que a la gente le va a gustar. Haciendo videos, reels o trailers del libro. A la gente le gusta mucho eso, saber qué va a encontrar en el libro, cómo es la protagonista o de qué temática trata.

Así agarras a muchos (lectores) que llegan a tu historia. Esos mismos te empiezan a recomendar y lo mandan a sus grupos, porque Wattpad es una comunidad grandísima. Siempre estamos recomendándonos y esperando a que nos recomienden.

—¿Y esta relación tan cercana que logras con tus lectoras o lectores, en ningún momento influye en cómo vas desarrollando la historia?

—En base a los comentarios, no. Casi siempre a mí me llega la idea y trato de ser fiel a ella. A veces hasta peleo con mis lectoras porque esperaban que pasara algo, pero yo ya tenía pensada otra idea. Hay que seguir siempre el instinto e imaginación que uno tiene y lo que quiere plasmar en la obra, porque siempre van a haber comentarios. Si empiezas a complacer a las personas vas a terminar perdiéndote completamente de lo que realmente querías mostrar.

A veces sí escucho. Me encanta leer cómo ellas piensan o ven cosas que yo no en mis personajes. En ocasiones pasa que hasta la lectora conoce mejor el personaje que el autor. Pero solo queda en eso, para conocer su opinión, porque no cambia lo que yo sé que sucederá más adelante.

—¿Y cómo fue ese paso de las historias por internet a la publicación de tus libros en físico?

—Cuando uno escribe en Wattapd solo pasa por los ojos del propio escritor y sale con errores, porque una no es la editora más perfecta del mundo. Muchas no sabemos algunas reglas de ortografía o de gramática, simplemente queremos contar una historia y el lector a veces se engancha con eso, la simplicidad de los textos.

Pasar al físico es un logro también para el lector, que empezó a leer el libro desde el capítulo 1, en borrador y con errores de gramática. Ver que el libro va a salir, que va a tener algo mucho mejor de la historia y que va a poder leerla un 100% mejorada es toda una emoción.

Pude hacerle todos los cambios que no realice cuando estaba en borrador, para brindarles una mejor versión de cómo pasaron las cosas y de cómo ve el personaje el mundo. Es toda una experiencia, se aprende muchísimo y el libro -por lo menos Backstage- quedó muchísimo más precioso que lo que hay en Wattpad y eso me lo han dicho muchas personas que me dan el feedback.

La joven escritora con 25 años ya tiene tres publicaciones en formato físico y otras más en Wattpad. Foto: Cortesía

—Y en esa complicidad que tienes con tus lectoras y lectores, ¿hay algún temor de que estos pasos que estás dando a la publicación física te aleje de Wattpad?

—Hasta el momento no, porque a mis lectoras siempre les he dicho que yo soy de Wattpad. Quizá de pronto me dé un espacio para escribir algún libro inédito, pero del resto siempre voy a intentar publicar alguna historia, porque me gusta esa interacción de capítulo a capítulo e ir viviendo la historia.

Todas en los grupos (de lectura) llegamos al capítulo veinte y que se haya quedado en suspenso sobre qué va a pasar en el siguiente capítulo. Me gusta vivir mucho eso, las teorías, el yo apuesto porque fulanito va a sobrevivir o que va a morir.

Me gusta mantenerlas en expectativa, algo que con cuando te devoras un libro (en físico) no se obtiene. Nosotras, no. Lo vivimos por meses -porque a veces me demoro meses en actualizar un libro- es ir viviendo más largo la historia, que solo leerte el libro en tres noches.

—Hace poco participaste junto a otras escritoras de Wattpad en la Feria del Libro de Bogotá (FILBO), ¿qué significó para ustedes estar en un evento donde aún se mantiene una mirada muy tradicional de lo que es la publicación de libros?

—Para nosotras fue una sorpresa el boom que se está viviendo con la literatura juvenil y con la new adults, porque también escribimos para jóvenes adultos. Fue como decir: “gracias por prestarnos atención” a nosotras las lectoras, porque siempre ha sido una comunidad grande, pero nunca le habían tomado con importancia.

Siempre era (visto) como solo una aplicación, que ahí se iban a quedar y no pasaba nada, pero hubo varias editoriales que creyeron en nosotras y nuestras lectoras. Cuando recibimos las invitaciones (para la FILBO) fue un regalo y premio a todo el esfuerzo que le hemos dado a la comunidad.

Que nos inviten a una feria tan grande como la de Bogotá [...] y que apostaran a darnos un espacio a nosotras, fue una experiencia totalmente única. De ver a las lectoras comentando desde la plataforma a tenerlas haciendo fila -desde ciudades de dos a cinco horas de donde estábamos- fue saber que ellas realmente estaban interesadas en los libros y en las historias que queremos contar.

—Centrándonos en Backstage, en tu última publicación, ¿qué querías contar con la historia de Chelsea Cox?

—Yo también estuve en el sitio de Chelsea en cuanto a la depresión y la ansiedad. El verse al espejo y no sentir que eres suficiente, que te pidan tanto y no poder ofrecerlo, ni disfrutar de tus logros. Me pasaba eso. Un día muy gris me levanté y dije: “quiero crear un personaje y aplicarle todo eso que me generó inseguridad, que me costó superar, que me hizo doler, pero también sonreír”.

Yo sé que muchas chicas también se van a poder identificar con Chelsea Cox, así no sean la última estrella de rock, porque yo tampoco lo era o lo soy [...] Yo creo que todas las chicas nos hemos parado frente al espejo para cantar, bailar, criticarnos, llorar o sonreírnos, porque un espejo es la comunicación que tenemos visualmente con nosotras, en la que nos podemos ver o hablar directamente.

Esa es Chelsea. Yo quería crear a una cantante como la que la mayoría de niñas querían ser de chiquitas, una pop star grandiosa, pero de la que no sabemos todo lo que hay detrás. Que también es alguien que sufre, llora, que tiene una vida difícil, que busca a alguien que la quiera y Chelsea no tenía eso, como muchas de nosotros tampoco lo tenemos. Eso es lo que quería impregnar en este libro, el descubrir el amor propio.

Backstage fue publicada en un inicio en la plataforma de Wattpad. Foto: Cortesía

—El libro también aborda temáticas como las relaciones tóxicas, la drogadicción y el sexo. Siendo tus libros para un público juvenil, ¿cómo encaras la escritura de esos momentos?

—Por lo menos en Wattpad, la versión es un poco más cruda. Yo sabía que el libro en físico iba a salir para mayores de 16, así que intenté no ablandarla, pero sí utilizar las palabras adecuadas. Hay escenas fuertes y quería narrarlas de la perspectiva no física, sino desde cómo la (protagonista lo) está sintiendo.

Todo el libro es Chelsea hablando desde sus sentimientos, de cómo ve el mundo a través de lo que siente. Ella no tiene ningún punto medio, porque así es una persona que tiene estos desbalances químicos que generan la depresión y la ansiedad. Si estaba muy feliz iba a vivirlo al cien, pero si estaba muy triste iba a caer profundo.

Por ello tenía que narrar desde lo que sentía más que de lo que hacía o le estaban haciendo [...] Quería darle ese dinamismo. Que no es que te vayas a identificar con ella porque también eres una drogadicta, sino que también puedes tener un problema y que vean cómo es que te está haciendo caer en el fondo y que debes salir de allí. Quería que las lectoras más pequeñas pudieran interpretarlo así y creo que se logró.

—Me imagino que muchas personas al conocerte también se visualizan o proyectan a dar ese paso de leer a escribir, ¿qué les recomendarías?

—Siempre me han pedido consejitos como: “Angie, como iniciaste, cómo escribes, o cómo te organizas”. Yo soy un desorden para escribir, pero siempre les he dicho que sean constantes al ritmo y en la situación que puedan al ritmo que puedan, pero que no dejen de escribir porque te haces mejor con la práctica.

Tienes que escribir, pero luego también tienes que leerte. Si te lees y no te gusta, vuelves a escribir nuevamente. Todo está en el fallo y el error [...] si crees no lo estás haciendo bien, pídele ayuda a alguien para que te diga: “mira, faltó que me contarás esto o que narrarás un poquito más de esto”.