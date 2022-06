Lucho Cáceres: actuando contra la adversidad

Desde hace doce años, Lucho Cáceres está a cargo de la compañía teatral SinVERgüenza, que agrupa a personas invidentes. Este año se mudaron al Nuevo Teatro Julieta, en el corazón de Miraflores para presentar Así nos vemos, cuyo objetivo es visibilizar a las personas con discapacidad visual. El estreno es este jueves, solo 8 funciones. Entradas en Joinnus.

“El objetivo es visibilizarlos, acercarlos a la gente”, dice el director de un grupo humano que espera cruzar las fronteras y participar en intercambios con otras asociaciones similares del mundo.

“Hace 12 años, Jimena Ramírez, compañera de la universidad, me invitó a Cercil (Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima). Así nació todo. Hemos presentado unas 9 obras que han sido creaciones colectivas porque creo que al no ser ellos propiamente actores profesionales resultaba un poco más fácil que a través de sus experiencias ir jugando a inventar historias. Eso facilitó un poco la naturalidad, el que sean genuinos al momento de la interpretación”.

“Así nos vemos cuenta, por ejemplo, lo que estamos viviendo, que es la mudanza. Tantos años de estar en una sala que ya les era familiar en espacio y tiempo a una nueva. La historia es que yo tengo un problema y no llego y ellos, en la espera, empiezan a cuestionarse si están preparados para un teatro profesional, si son actores verdaderos, si llegan al público y así muchos dilemas”.

Cáceres dice que se ha adaptado a su elenco entusiasta. “No subestimo para nada mi trabajo, pero en realidad creo que pareciera más complejo o complicado de lo que realmente es y eso me ha pasado cuando Paul Gastello, Magdyel Ugaz, Mónica Torres, Sebastián Monteghirfo o Sandro Calderón se han incorporado. Cuando han actuado con el elenco es menos complejo de lo que uno cree”.

La compañía teatral sinVERgüenzas reúne a personas con discapacidad visual. Desde esta semana están a la venta las entradas para su nueva puesta en escena. Foto: GLR

El actor cuenta que el último censo, realizado en el 2017, arrojó que hay más de un millón de peruanos con discapacidad visual. “Queremos acercarlos a la gente, que no nos sean extraños cuando los vemos en la calle”.

¿Qué te han enseñado?