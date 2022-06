La generación sin noticias: ¿cómo se informan los centennials?

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Eduardo Suárez, jefe del equipo de Reuters Institute for the Study of Journalism, encargado de investigar a dónde se dirige el periodismo a nivel mundial. De acuerdo al informe de este medio, los jóvenes menores de 25 años evitan las noticias sobre política o la pandemia de la COVID-19 porque afectan sus estados de ánimo. Asimismo, ha revelado que TikTok, Instagram y Telegram son las plataformas más utilizadas para enterarse de las noticias.

Hay un reto de atraer a los jóvenes. Ellos ya no leen las cabeceras de diarios; sino que entran a través de otras redes. ¿Cómo atraer a las nuevas generaciones a los medios de comunicación después de la pandemia?

Es un dilema clave que todos los periodistas tenemos y es cómo atraer a esa generación que se ha criado en las redes sociales, que no tienen ese vinculo que tenemos las personas que somos un poco mayores con los medios de comunicación tradicionales.

Yo diría que no es que no se estén informando: se están informando, pero de una manera muy distinta. Acceden a la información a través de puertas laterales desde las redes sociales hasta los agregadores de noticias. También a través de plataformas más visuales como TikTok o Instagram. Además, se fijan en otros temas. Los menores de 25 años tienen un gusto especial por la cultura, el cambio climático, el entretenimiento y quizás (tienen menos interés) en la política dura y la pandemia.

Varios medios tradicionales están respondiendo al reto. ¿Qué opinas de lo que está haciendo The Washington Post?

Efectivamente, The Washington Post es un buen ejemplo de cómo un medio tradicional con esa imagen tan seria, tan en blanco y negro, ha apostado por un red social que, como sabemos, tiene un éxito enorme entre los menores de 25 años. El caso de Perú, referente a TikTok, es especialmente llamativo porque hasta un 15% de los encuestados dice que usan esta plataforma para informarse. Con respecto al año pasado, hay un aumento de nueve puntos; es decir, hay una exposición enorme del uso de TikTok para informase.

Es una red social que empezó, como todas las redes sociales, de una manera más informal y todos nos reíamos de los bailes, pero ahora vemos cómo está empezando a servir como un medio de información.

El desafío que tenemos los medios y los periodistas es cómo encontrar formatos, fórmulas que puedan ayudarnos a llegar a esas audiencias con contenido sustantivo.

¿Qué daño hace la desinformación en este mundo conectado?

Año tras año detectamos que las audiencias en muchos países son muy escépticas del tipo de noticias que ve. Hay mucha mala información circulando, la gente es escéptica porque ha visto noticias que son mentira.

Nos hemos vuelto cada vez más escépticos, más desconfiados, menos crédulos a la hora de manejar la información online y creo que esto es bueno porque las generaciones más jóvenes están más preparadas para el entorno en que nos movemos.

¿Qué tipos de desinformación nos dice la gente que ve? Bueno, información sobre la política y la pandemia. Tenemos que ser muy conscientes de la información que ayudamos a difundir. Los políticos, en nuestra encuesta, son percibidos como la fuente de desinformación número uno.