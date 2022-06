Dos ciudades al espejo

Por Juno Marino

Entre la tres veces coronada villa, también llamada ‘Ciudad de los Reyes’, y la no menos altiva Santa Fe de Bogotá del Nuevo Reino de Granada de las Indias del Mar Océano existen más vínculos que el rancio abolengo que su pasado colonial pudo haberles legado. He ahí, por ejemplo, a dos mujeres aguadoras: la Denaide, que está en la Plaza de la Municipalidad de Barranco, y la Rebeca de Bogotá. Dos símbolos románticos que atraviesan el tiempo haciendo su trabajo como activistas de un presente y un futuro urgente: el cuidado del agua. En una muestra donde, como estas dos ninfas, los paralelos citadinos proliferan.

Colombia. Singularidad de un barrio tradicional bogotano. Foto: difusión

He ahí Lima erizada de edificios que se elevan sobre el precipicio de su Costa Verde y la capital colombiana pugnando por elevar rascacielos bajo el irónico título de “Bogotá, tengan su Manhattan”. La “playa Éxtasis” sobre el mar de Barranco confrontada con un estacionamiento bogotano donde la artista ironiza otra vez: “playa asfalto”. La Lourdes gótica del Chapinero frente a la ermita barranquina. Y mundos cotidianos donde los habitantes son capturados por un lente que viaja en aproximación poética, sutilmente crítica, antes que con ímpetu antropológico o periodístico.

“Nuestra presencia en las ciudades en ocasiones es sombría, somos fantasmas inmersos en los entramados urbanos, en los universos de asfalto, pero curiosamente en Lima encontré que esa condición fantasmal se daba también en espacios significativamente hermosos, como la playa pública de Barranco en el contraluz de la tarde. Es un verdadero privilegio tener ese mar enfrente, esta posibilidad le da otra condición espiritual y mental a sus habitantes. Aunque en Bogotá tenemos el verdor de las montañas, es una sensación muy diferente”, dice Susana Carrié, de padre francoespañol y madre colombiana nacida en Venezuela y viviendo en Bogotá desde niña.

Viajera impenitente, hace tres décadas recorre el mundo capturando amaneceres en los remansos del río Inírida en Colombia y atardeceres en los Tepuyes venezolanos. Los espejos que forma el río Orinoco y los bosques inundables de El Tigre argentino. Su tema central era Bogotá, claro. Hasta que llegó antes de la pandemia al desierto de Paracas y fue capturada por su embrujo. Tanto que llegó a Lima decidida a ametrallar una urbe que para ella de ninguna manera resulta horrible.

“Confianza en el anteojo, no en el ojo”, escribió nuestro poeta mayor. Este verso célebre parece aplicar perfectamente en una obra rica en filtros y acrobacias digitales. ¿Cómo controla eso, lo accesorio y prefabricado, para que no colisione con la naturaleza misma? “Gracias por insinuar esa analogía, me sonrojo”, dice la artista. “Me valgo de las herramientas tecnológicas impulsada por la necesidad de expresar algo que va más allá de la realidad prístina, se fueron permeando en mi trabajo fotográfico, fue inevitable”.

PUEDES VER: Cancillería rechaza que se haya suscrito convenio en materia judicial entre Perú y Venezuela

Y concluye: “Al encontrar en Lima tantas similitudes, tanto en sus intrincadas realidades como en su entramado urbano y social, se me ocurrió que podía construir un parangón visual entre las dos. Este trabajo no aspira al calco en sí; son acercamientos desde una mirada muy personal y subjetiva”. En cualquier caso, resulta altamente gratificante sumergirse en estos universos simbólicos que pueblan las paredes del centro cultural Garcilaso de nuestra Cancillería. Para que, entre el vértigo y el frenesí urbano, aquellas imágenes desborden los límites hasta convertirse en interpretaciones oníricas del deseo.

El dato

La muestra: C. C. Garcilaso. Jr. Ucayali 391, Centro de Lima. Visita: hoy, sábado, de 10 a.m. a 8 p.m. Domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Ingreso libre.