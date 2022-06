José María Arguedas, la mirada del antropólogo

Se ha dicho con mucha frecuencia que la obra literaria de José María Arguedas ha postergado o desplazado un tanto a su obra antropológica. Quienes afirman aquello no les ha faltado razón. No porque la obra antropológica no sea importante, sino que no ha tenido la difusión que merecía. Por eso, es muy oportuno que ahora se publique, a manera de rescate, “Las comunidades de España y del Perú” (Ed. Paidós), su tesis con la que se doctoró en Antropología en la Universidad de San Marcos. Oportuna también porque esta edición, además de prologada, incluye material gráfico inédito que acopió el mismo Arguedas. Con esta tesis, el escritor antropólogo intentó hallar una suerte de eslabón perdido, ciertas correspondencias y similitudes entre las comunidades andinas peruanas, de Puquio y Huancayo, con las de España: Bermillo, Muga, en Sayago, en la provincia de Zamora.

Decimos rescate por la preeminencia de esta edición, por su accesibilidad. Es decir, está al alcance de los interesados.

“Las comunidades de España y del Perú” fue publicada inicialmente por la Universidad de San Marcos, en 1968, seis años después de la sustentación de la tesis. La edición más reciente es la que se incluye como tomo XI de “Obras completas”, 2012, publicada por Horizonte, con el auspicio de la Comisión Centenario del Natalicio de José María Arguedas. La presente edición, prologada por la doctora Dora Sales, estuvo a cargo de Carolina Teillier Arredondo.

La experiencia vital de José María Arguedas le permitió que los hechos y situaciones que vio y vivía —la injusticia estructural en nuestro país— no solo se conviertan en materia prima para sus trabajos literarios sino, como ser humano, como antropólogo que era, también como temas de reflexión social, sobre todo para explicar el universo que más conocía, el andino. Como dice Dora Sales en el prólogo, “no podemos desligar la obra literaria de la antropológica, pues ambas facetas se dan la mano y de alguna manera se retroalimentan”.

Arguedas se licenció en Etnología y Literatura en San Marcos, en 1957. Al año siguiente, gracias a una beca otorgada por la Unesco, viajó a España para investigar su tesis de doctorado. Permaneció en los pueblos de Bermillo, Muga, en Sayago, Zamora, durante siete meses y defendió su tesis en 1963.

La tesis "Las comunidades de España y del Perú" fue publicada originalmente en 1968. Foto: difusión

Dora Sales reconoce el carácter pionero del trabajo de Arguedas en el campo de la antropología, sobre todo por el lado de la etnología, pues el estudio aborda la vida comunal agraria en los pueblos señalados de Perú y España. Su objetivo era establecer comparaciones entre estas comunidades. Arguedas presuponía que había vínculos entre ellas, como la organización comunal, las costumbres, el trabajo de la tierra, el derecho agrario, las ferias, la música, entre otros aspectos.