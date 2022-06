Joan Alfaro: “Exponer en el museo Louvre ni lo soñé”

Su padre, que es músico, le había enseñado algo de música. Quería ser músico. Pero ese destino cambió cuando estaba en la cola para el examen de música en la escuela de arte de Cajamarca. Un compañero de colegio, que también estaba allí, le dijo: “Si tú ya sabes música, ¿por qué no aprendes otra cosa?”. Sin más, como quien juega a las aventuras, se cambió a la fila de pintura. Así, casi empujado por el azar, Joan Alfaro Cabrera comenzó su carrera de artista para convertirse en el primer pintor peruano que expondrá sus niñas de ojos grandes, sus personajes andinos, místicos y mágicos, en el Museo de Louvre de París en setiembre próximo.

Pero no solo es el azar, Joan Alfaro ha sentido desde niño una fuerza compulsiva por dibujar, lo que veía y lo que se imaginaba. Y si bien su padre quiso formarlo a su imagen y semejanza –le puso el nombre Joan por Joan Manuel Serrat–, esa repentina decisión en la cola lo reorientó a su vocación verdadera.

Alfaro Cabrera solo estudió un año en la Escuela de Bellas Artes Mario Urteaga de Cajamarca y se volvió un artista autodidacta. Y después de diez muestras individuales, el azar también quiso que en diciembre del año pasado expusiera en una galería de París, que fue la antesala para ser aceptado en el museo Louvre.

¿Pero cómo así se llega a exponer al Museo de Louvre?

-Todo fue casual. Tuve la suerte de que me dieran un espacio para exponer en el área internacional del aeropuerto Jorge Chávez. Allí, quien ahora es mi representante en París, le interesó mi obra y me contactó. Así llegué a exponer en la galería parisina Du Diamant. Y allí, con una curaduría especial, presentaron, como todo el mundo, la solicitud al museo Louvre. Pero tuvimos suerte, nos aceptaron para exponer en una sala especial una muestra de cuarenta óleos. Exponer en el Louvre ni lo soñé.

La comarca

La pintura de Joan Alfaro tiene mucho de su biografía, sobre todo por esencias y raíces andinas. El artista nació en Cajamarca en 1982. El paisaje y el color de la campiña ha sabido volcarlos en sus lienzos. Sus diversos personajes, como él mismo dice, “místicos y mágicos”, están provistos de vestuarios que tienen el encaje primoroso de los vestuarios andinos.

Si ya estabas en la escuela, ¿por qué renunciaste?

Estuve un año en la escuela, pero fue frustrante, porque todo era trabajo en aula, como un pedagógico. No quiero increpar a nadie con este comentario, pero lo que yo quería era pintar. Estaba ansioso y me retiré. Me convertí en autodidacta. Mi padre me compró libros de Van Gogh y me enamoré de la pintura. Un amor natural, sin escuela. Nunca volví a la academia.

¿Y cómo ingresas al circuito de las exposiciones?

Me retiré de la escuela el 2000, para el 2001 tenía más de 50 cuadros. Entonces llegaron una amigas que trabajan en centros culturales y me animaron a exponer. Yo no tenía idea de cómo gestionar una muestra. Ellas me ayudaron y aprendí a conocer ese mundo.

Tus trabajos están marcados sobre todo por el dibujo.

Es verdad. Lo que tengo en la cabeza lo dibujo. El dibujo siempre es la esencia de mis cuadros. El tema de los detalles lo he cultivado hasta la obsesión. Soy superdetallista. Si me sale bien el dibujo, el cuadro me saldrá mejor. Eso es lo que pienso.

Hace más de diez años, en tu primera muestra, conversamos sobre tu arte naif.

Sí, pero he sido evolutivo. En esa época trabajé el paisaje, el costumbrismo, el abstracto. He pasado por etapas, pero en todas me he sentido feliz porque he sido independiente. He tenido la libertad de pintar lo que sentía o quería.

Tus niñas de ojos grandes no son por influencias estéticas sino por un asunto personal, doloroso.

Es cierto. Hace nueve años nació mi hija y solo vivió tres días. Empecé a pintar a niñas con ojos grandes y verdes. Muchos decían que yo pintaba a mi esposa, que también tiene ojos verdes, pero no, yo pintaba a mi hija, imaginándola cómo hubiera sido de grande. Yo solo la pintaba, no iba divulgando mi desgracia.

Tu hija te marcó un estilo.

Sí, pintarla fue el inicio de estilo, porque cambié bastante, empecé a descargar las cosas que llevaba dentro, hasta hoy. Siempre descargo mis sentimientos en mis cuadros. Esa fue una etapa, quizás la más difícil, pero la más intensa.

Niña. Pintura titulada Misterio mariposa, con detalle de gracia y color.

Hay quienes dicen que tu pintura expone un surrealismo andino.

Ese concepto surgió en 2016, cuando me reconocieron como representante de la marca Perú. Se ha convertido en un sello de mi obra. Mi pintura tiene muchos sentidos. Si bien los personajes son míos, los atuendos que visten son de toda la sierra del Perú, no solo de Cajamarca. Reconozco la influencia también de Gustav Klimt.

Hablando de la sierra, ¿en tu visión no estuvo la violencia de los Andes?

La verdad, no es mi fuerte. Además, yo respeto que ese tema ya ha sido tratado. En Cajamarca hay buenos pintores en ese tema que vi innecesario explorar algo que ya estaba bien hecho. Yo me dediqué a lo mío.

En el bosque. Julia, la bruja, otra pintura mística y mítica.

En tu pintura hay emoción, una intimidad poética, inocencia de un mundo puro.

La sensibilidad de mis cosas personales, que yo siempre trasmito en mi arte, siempre lo han asociado con el tema andino. Lo que tú afirmas o preguntas también me preguntaron en París, en Louvre, por qué esa tristeza en los ojos, esa intimidad, esa inocencia. Hay muchos factores, pero sobre todo son mis factores personales y esos son los resultados.

¿Con esencias andinas?

Es la sensibilidad por nuestra identidad andina. Quizás yo no sea ciento por ciento andino, pero sí se ve el resultado. En suma, los rasgos de identidad andina están allí. Y me está llevando lejos.

¿Lejos como vivir en París?

Nooo. Yo no trabajo ni en Lima. En Cajamarca, mi tierra, vivo, trabajo y pinto feliz.

4. homenaje. Claro de Luna, un retrato con ojos verdes, como tenía su recordada hija.