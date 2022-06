“Informados”, un libro que te enseña sobre la Constitución

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Costanza Borea, abogada de la PUCP y autora de “Informados”, libro que busca explicar en palabras sencillas cómo funciona el Estado, quién tiene poder para hacer qué, cuáles son sus límites y cuáles son nuestros derechos. Esto, en un contexto, donde el debate se centra en un cambio de Constitución.

¿Cómo decides hacer este libro?

La Constitución nos informa, nos dice qué pasa, cuáles son nuestros derechos, cómo tiene que gestionar el Gobierno. Este libro nace por la idea de que el conocimiento del Estado no debe ser un conocimiento exclusivo de abogados, periodistas; sino que es algo que debemos saber todos, los políticos, por ejemplo.

La política, la forma de Gobierno, la estructura del país nos afecta a todos y, por eso, tenemos que saber lo esencial.

Pero, ¿qué es lo esencial? ¿Es pertinente esta discusión de cambio de Constitución?

Esta pregunta es muy interesante por la encuesta reciente del IEP. Se hace la pregunta concretamente de si están de acuerdo en cambiar la Constitución, solo hacerle algunas modificaciones o no hacerle nada, pero lo más interesante es la pregunta si han leído o no la Constitución. Vemos que el 42% no lo ha hecho.

Este decisión o este voto tiene que sustentarse en algo como lo siguiente: ¿qué es lo que queremos cambiar?, ¿qué es lo que no funciona?

Creo que este libro trata lo esencial, lo que estoy tratando es explicar cómo funciona el Estado ahora y en palabras súper sencillas. La idea del libro era hacerlo en un lenguaje simple, no tiene citas y parece más un diálogo, alguien que te cuenta cómo funciona.

En el libro, haces una explicación de la vacancia, ¿por qué esta figura se está utilizando tanto al margen de la Constitución?

Lo que se explica en el libro es que esta causal había sido entendida como una incapacidad mental o intelectual y no ética. Si se lee toda la Constitución en conjunto, de manera unitaria, podemos ver que al presidente ni siquiera se le puede sacar por delitos comunes, entonces con menos razón podría sacársele por faltas morales.

La moral es algo cambiante. Hay que tener en consideración que tanto al Congreso como al presidente los elige el pueblo. Lo que es moral para algunos puede ser inmoral para otros.

Esta institución se viene utilizando desde el 2017 con el presidente Kuczynski. A mi criterio, se viene utilizando de manera irresponsable y, por eso, hemos tenido tantos presidentes. Esta es una de las cosas que tendría que reformarse.

El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de interpretarla, pero no lo hizo.

¿Por qué es tan importante el TC? ¿Por qué es tan grave que se haya escogido sin debate a seis magistrados?

El Tribunal Constitucional es un órgano súper importante porque es el que interpreta la Constitución. A veces la Constitución no es tan clara, es más como un marco general, como un principio. Las palabras tienen distintos significados. Entonces es importante porque define qué es lo que quiere decir la Constitución.

Claro, esto debería ser un tema jurídico, pero tiene mucha incidencia política y eso lo hace importante. En el plano de la justicia, es el órgano de cierre. Lo que dice el TC eso es, es la última palabra.