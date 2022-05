César Ruiz Ledesma presenta libro “Las confesiones de un Dante”

El escritor César Ruiz Ledesma retoma el desafío narrativo. Esta vez con el libro de cuentos “Las confesiones de un Dante”, publicado por Hipocampo Editores. El libro se presenta hoy en el instituto Raúl Porras Barrenechea (Narciso de la Colina 398, Miraflores), las 6 p. m. Los comentarios estarán a cargo de Mario Suárez Simich y del editor de Hipocampo, Teófilo Gutiérrez. El ingreso es libre.

El libro fue finalista de IX Concurso Nacional de Cuento Premio José Watanabe Varas y de Noveno Premio a la Joven Literatura Latinoamericana, Edición Perú 2021. El conjunto reúne nueve historias en las que aparecen personajes extraviados en una gran ciudad, donde el amor, los sueños, los reconocimientos y las esperanzas tienen como único final la muerte. Los escenarios, burdeles, bares, colegios religiosos y viajes entre Estados Unidos y Perú. Todo ello, con ciertas referencias a la figura del poeta florentino Dante.

Según el poeta Miguel Ildefonso, los personajes, ”ante esta lucha condenada al fracaso solo queda la figura de la muerte, el asecho de lo oscuro y tenebroso que hay en muchos pasajes de estas historias a veces grotescas, fantásticas, absurdas o surrealistas”. Si bien los relatos están desbordados de sugerente realismo, sin embargo dos de los cuentos mantienen un corte fantástico.

César Ruiz Ledesma estudió derecho y literatura en Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente siguió una maestría en Creative Writing en The University of Texas at El Paso, Estados Unidos. Ha publicado Estación perdida y otros cuentos (2015) y Aquino Quiroga en el laberinto (2019), novela corta. Actualmente, cursa un doctorado de literatura en University of Pittsburgh, Pensilvania.