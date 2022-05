Presentarán tesis con la que J. M. Arguedas se graduó de doctor en Antropología en San Marcos

Una edición de rescate. Se acaba de publicar Las comunidades de España y el Perú (Paidós), de José María Arguedas, con que el escritor obtuvo su grado de doctor en Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1963.

Este libro, que en edición reciente formó parte Obras Completas, en el tomo XI, editado por la editorial Horizonte y por la Comisión Centenario del Natalicio de José María Arguedas, será presentado el martes 24 de mayo en el Centro Cultural de España (Calle Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, Cercado de Lima), a las 7 p. m.

Los comentarios estarán a cargo de Alejandro Alvargonzález, embajador de España en Perú; María Cecilia Rivera, antropóloga; y Carolina Teiller, editora.

En el libro, prologado por Dora Sales, Arguedas intenta establecer correspondencias y simetrías entre comunidades andinas, de Ayacucho y el Valle el Mantaro, con las comunidades de Bermillo, Muga, Almeida, Fermoselle y San Vitero, ubicadas en la provincia de Zamora, España. La investigación la realizó en 1958, en 7 meses, gracias a una beca de la Unesco.

Los estudiosos consideran esta tesis como un trabajo pionero en el campo, no solo la etnología, como especialidad particular, sino también en la antropología, como disciplina científico social. Esta edición nos recuerda que José María Arguedas no solo fue un gran escritor, sino también un notable antropólogo. Es más, en su obra, tanto literaria como antropológica, ambas disciplinas van como trenzadas, retroalimentándose, recíprocamente. Debemos anotar también que esta edición incluye un dossier de material inédito, como noticias de la presencia de Arguedas en España, así como valioso material fotográfico producido por el mismo Arguedas.

En la ceremonia, también participará el cantautor Manuelcha Prado y Fil Uno.

Los presentadores:

Carolina Teillier nació en Santiago de Chile en 1957 y reside en Perú desde 1965. Estudió en la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, en el Teatro de la PUCP, y en talleres de poesía con Carlos López Degregori, Carmen Ollé y Miguel Ildefonso. Cursó el Diplomado en Corrección de Textos en la Asociación de Correctores de Textos del Perú (ASCOT) —de la cual es actualmente miembro— y en la Universidad de Piura. Es hija política de José María Arguedas.

Alejandro Alvargonzález San Martín, embajador de España en Perú, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1987.

María Cecilia Rivera Orams es magíster y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de cuyo Departamento de Ciencias Sociales es académica. Estudió Antropología en Goldsmiths College, Universidad de Londres.