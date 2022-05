Loreto: hoy, 15 de mayo, inició la primera Feria Internacional del Libro en Iquitos

Desde este domingo 15 de mayo, Iquitos se viste de arte y literatura por la primera Feria Internacional del Libro (FILI 2022), que se llevará a cabo hasta el 22 de mayo, en la plaza de armas de la ciudad. Durante estos siete días, todos los asistentes podrán disfrutar de noches artísticas y tres salas que albergarán representantes de la literatura, el cine, la pintura, el teatro, la danza, la artesanía y otras expresiones culturales de la región y de países invitados.

Javier Dávila Cárdenas, vocero y coordinador general de la FILI 2022, detalló para La República que “un total de 78 stands han sido distribuidos en editoriales, grupos culturales, instituciones de investigación, grupos editoriales y algunas instituciones públicas que tienen realizado algún tipo de trabajo vinculado con la educación del libro y de investigación. Además de grupos de artesanos de comunidades indígenas y pintores loretanos”.

De acuerdo a Dávila, el objetivo principal de la FILI 2022 es devolverle a Iquitos como ciudad su presencia en el ambiente internacional . “Ya antes Iquitos había sido conocido por lo que era el Festival Internacional de la Canción de la Amazonía, pero eso también paró y nunca más volvió a tener una actividad que convocara a gente de todo el país y del extranjero”, precisó.

La inauguración contó con la presencia del director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional (PEB), Hildebrando Ciro Castro Pozo Chávez, junto a Elisban Ochoa, gobernador regional del departamento de Loreto.

Los asistentes podrán acceder a los trabajos de investigación y ediciones de diferentes entidades públicas y privadas, organizaciones y asociaciones, como la Universidad Nacional De La Amazonía Peruana (UNAP), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la UCP, etc.

Acortando brechas

Un segundo objetivo, según el vocero, es “ llegar a la población escolar estudiantil y universitaria para tratar de cerrar las brechas que existen en la región ”. “Nos avergüenza decir que, lamentablemente, el Ministerio de Educación en sus exámenes de calificación anual de comprensión lectora nos ha otorgado el último o penúltimo lugar”, agregó Dávila.

Efectivamente, en la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), realizada en el 2019, Loreto fue la región que ocupó el último lugar en comprensión lectora, tanto en 2do y 4to del nivel primario, como en el 2do grado del nivel secundario.

“Es una brecha muy grande. Nosotros buscamos y queremos con la FILI 2022 que nuestros niños y jóvenes vayan a tener un encuentro con el libro y la lectura”, apuntó.

Participantes

La Feria del Libro contará con la presencia de editoriales invitadas, como Pájaro de Fuego Ediciones, de Lima; Biblioteca Abraham Valdelomar, de La Huacachina; Tierra Nueva Ediciones, de Iquitos; Editorial Trazos, de Tarapoto; Grupo Editorial Arteidea Perú, de Lima; entre otras.

Dávila comentó que esta edición tendrá la presencia de representantes de Colombia y Brasil. El primero, a través de la gobernación del estado de Amazonas de Colombia, enviará una delegación de escritores, pintores y una artesana indígena. También asistirá el vicegobernador que “dará una conferencias sobre los 105 tratados que el Perú tiene firmado con Colombia de forma bilateral”, precisó.

En cuanto a Brasil, se contará con la presencia del investigador y catedrático Valter Villar, de la Universidad del Estado de Amazonas de Brasil.

A su vez, Petroperú facilitará la presentación de destacados expositores, ganadores del prestigioso Premio Copé, enriquecido con la presencia de artesanos, artistas plásticos, músicos y grupos culturales de todo el país.

Programación

La FILI 20221 tendrá habilitadas cuatro salas cuya programación es diferenciada y temática. Sala Iquitos, ambientada con una muestra de la historia general de la ciudad; Sala Javier Heraud, con instalaciones sobre la historia, anécdotas y obras de Javier Heraud; la Sala Gabel Sotil, en homenaje a este profesor y literato de Iquitos, y la Sala de Documentales, donde se exhibirán muestras del cine y la producción audiovisual de Loreto.

En estas salas, el público podrá disfrutar de cuentacuentos, conferencias, charlas, conversatorios, talleres, proyección de documentales, muestra de lectura recreada, presentación de libros, teatro, títeres y recitales musicales.

Por otro lado, la feria tendrá habilitados otros espacios, para que los asistentes puedan disfrutar de la lectura al aire libre, exposición de artesanía regional, así como pictóricas y fotográficas, además de un festival gastronómico regional, cuerpos pintados: mitos y leyendas amazónicas y festival de historietas.

Por último, todos los días se realizarán las Noches Culturales, de 8.00 p. m. a 10.00 p. m., con danzas, música folclórica loretana y latinoamericana, muestras especiales de teatro y rock en vivo.

Si deseas revisar la programación completa, dale click AQUÍ.

Cifras de lectura en el Perú

Según el Consejo Nacional de Educación (CNE) del 2019 y un informe de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, en el Perú se lee menos de un libro por persona al año. El promedio es de 0.86.

Esta cifra, en comparación con los otros países de la región, es muy baja. Por ejemplo, en Colombia se lee 2,2 libros al año; y en Chile, 4,6 libros.

A su vez, una encuesta publicada en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) reveló que el 35% de peruanos afirmó leer constantemente diarios y libros.

El promedio se vuelve aún más ínfimo si comparamos estos números con otros países como España, que tiene una media de 11 libros al año, y Japón, con un promedio de 47 libros por persona.

¿Por qué no se lee en el Perú?

Un estudio realizado en el 2015 por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú reveló los motivos por los cuales los peruanos tienen un bajo índice de lectura.

Según la investigación, el primer motivo por el que una peruano no lee es por falta de tiempo. El 70,2% de personas no leen porque sus actividades laborales y cotidianas no le otorgan un espacio para hacerlo, mientras que al 29% de los ciudadanos no les gusta leer y prefieren invertir su tiempo libre en otras actividades.