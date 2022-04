Luis Jaime Castillo: “Tenemos que aprender la lección de Kuélap”

“Hay que ser consciente de que los decretos no cambian la realidad. Si el decreto no está acompañado de acciones muy concretas, entonces no sirve para nada”, así dijo a La República el arqueólogo y exviceministro de Cultura Luis Jaime Castillo, sobre el decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros que declara en emergencia por 60 días el sitio arqueológico de Kuélap, en Chachapoyas.

Días atrás, las intensas lluvias ocasionaron varios derrumbes de los muros de la fortaleza prehispánica. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, anunció este decreto, que ahora se ha aprobado. Según el decreto, el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y ministerios del Interior, Defensa y Comercio Exterior y Turismo, ejecutarán “medidas urgentes para la recuperación y restauración de las zonas afectadas”. Se ha destinado 2 millones de soles para enmallar muros y paralizar los derrumbes.

“Primero –dice Castillo-, se debe convocar a un grupo de verdaderos expertos -no de políticos- bajo el liderazgo de una persona que, además, pueda ser la bisagra entre el sector político y los expertos. Estamos hablando de ingenieros estructurales, ingenieros especialistas en geodinámica, conservadores en monumentos, como los que tenemos aquí, para que, con la mayor rapidez, puedan hacer una evaluación y dar indicaciones. Sin eso no se puede entrar simplemente a poner una malla y levantar piedras”.

PUEDES VER: Designan a nueva directora de Cultura en Amazonas

Una vez que se hagan las evaluaciones con celeridad, se debe pasar a la obra. Según el arqueólogo, el primer componente de la obra es la mitigación. Es decir, evitar que los muros sigan cayendo. Y luego ver qué se va a hacer, pero eso es tarea exclusiva de los técnicos.

Desde el 10 de abril la muralla de Kuélap empezó a colapsar por las lluvias y el olvido de autoridades. Foto: difusión

“Yo insistiría mucho en que los técnicos que se convoquen sean por su calidad y no por su menor costo. Tiene que convocarse a la gente que ofrezca la mayor calidad y la mayor experiencia y no gente que, simplemente, presente el presupuesto más bajo. Muchas veces lo barato sale caro”, dice el arqueólogo.

Según Luis Jaime Castillo, el último contrato que se hizo para enfrentar los problemas estructurales de Kuélap fue un desastre, porque, dice, “quien ganó fue el de menor postor, no el postor que tenía la mayor experiencia. Lo que hizo Copesco es parte del problema”.

PUEDES VER: Gore Amazonas alerta sobre otros 11 puntos al borde del colapso en Kuélap

“No se trata de echarle la culpa a nadie, se trata de que si vamos a seguir haciendo contratos en que lo único que prima es el costo y no la calidad y experiencia, la idoneidad de las personas, no vamos a ir a ninguna parte”, recalcó.

Señala que también se debe empoderar a la gente local, que las decisiones tienen que ser tomadas con el concurso de los factores locales, pero eso no quiere decir que esto se soluciona en un comité de vecinos, que es un problema democrático, “sino que las decisiones estén relacionadas con algunos aspectos de la toma de la decisión técnica”.

Finalmente, Luis Jaime Castillo dice que la situación de Kuélap se debe utilizar como una lección para que no suceda en lugares parecidos.

¿Cuál es la lección que nos da, qué lección aprendemos de todo esto, que es lo más importante? Se pregunta.

Caso Sacsayhuamán