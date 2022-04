Turismo en jaque y en manos del MTC

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Juan Stoessel, jefe del gremio de hoteleros del Perú, sobre cómo el mismo Estado peruano impide que el sector turismo resurja luego de la pandemia de la COVID-19. Uno de los grandes responsables —aseguró— es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

— Ad portas de Semana Santa, ¿cuál es el balance?

Estos dos años han sido catastróficos para la industria del turismo en el mundo y en el Perú ha sido terrible. Miles de personas que vivían del turismo se han visto afectadas. Recordemos que el turismo en general trae muchísima más mano de obra formal, lo cual es muy importante en un país tan informal como el nuestro. La pandemia nos jugó una muy mala pasada, pero ya está terminando, por lo cual, en el mundo, la gente está con muchas ganas de viajar. Perú es un destino sumamente atractivo; diría que el más atractivo de Sudamérica.

Podríamos ser una gran potencia turística; no lo somos. Hemos ido creciendo de manera importante, pero el techo es gigantesco. El problema son los cuellos de botella creados por el Estado, las malas políticas, la corrupción.

Antes de la pandemia no se podía crecer más porque se tenía un embudo. El principal era el Jorge Chávez, que es nuestro único gran aeropuerto internacional.

¿Qué pasaba? Solo contábamos con una pista y un pequeño terminal, eso hacía que no pudiéramos recibir nuevas líneas aéreas ni más vuelos que ya operaban. Es un aeropuerto que está concesionado. La parte que es fundamental es el nuevo terminal entre ambas pistas, y que el actual, de la época de los 60, iba a dejar de funcionar.

Ahora ha cambiado porque, durante la pandemia, hubo una reducción importante de turistas, vuelos, y eso afectó como afectó a todos. Hemos perdido muchísimo dinero. El aeropuerto no ganó, pero no perdió porque es una empresa pública.

— Claro, estamos hablando de un Gobierno que ha tenido dos ministros de Transportes. Estamos dejando que el potencial turístico del Perú no se explote al máximo. ¿Qué se puede hacer?

Esperemos que este viernes el Gobierno haga cumplir lo acordado, y es clarísimo, porque tú solo puedes modificar algo si vas a beneficiar al usuario; si no, no puedes hacer modificaciones.

Esto no es turismo solamente, es el Perú, es comercio exterior, exportaciones, peruanos que viajan por todo tipo de razones…

— También salud, como las vacunas.

Sí, es todo. Somos un país donde todo pasa en Lima. Ni siquiera Lima va a poder tener el gran aeropuerto que debió tener hace 10 años y que se merece. Creo que es un tema de todos, aunque, claro, no es un tema muy conocido. El viernes, el ministro de Transporte y Comunicaciones tiene que dejar claro que se tiene que hacer el gran terminal y no uno por etapas.

Las grandes líneas de Oceanía, las asiáticas, las de Medio Oriente quieren venir a Sudamérica; algunas ya vienen, pero van a Sao Paulo, Santiago porque nosotros no tenemos esa capacidad. No vamos a ser una opción. Sin conectividad, el turismo no puede crecer.

— Este 15 de abril, el operador del aeropuerto, que es LAP, tendría que anunciar el nuevo terminal, la torre de control, la construcción de la segunda pista y el MTC. El Gobierno debería exigir que se cumpla el contrato. ¿Por qué no podría pasar?

Tenemos que exigir que se haga el gran terminal si queremos ser la potencia turística, si queremos ser un país moderno, en crecimiento.