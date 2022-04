Roncagliolo: La agenda política depende de los prontuarios legales de la gente que está en el poder

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Santiago Roncagliolo, escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista peruano, sobre la reedición de “Abril rojo” , el cual, 15 años después, aún retrata la crisis en el sistema político del Perú y el debate entre “el comunismo y el fujimorismo”. ¿El Perú no avanzó?

- Después de 15 años, ¿cómo se lee “Abril rojo”? ¿Cómo ves al país en este momento?

Mientras hacemos la promoción de esta novela, a mí me impresiona cómo hace 15 años, cuando la lanzamos, era una novela sobre el pasado, pero 15 años después el pasado ha vuelto en una novela que habla de un sistema político en crisis y de cómo (el Perú) se divide en dos y entran en guerra. Esto es cada vez más lo que va ocurriendo en nuestras noticias... cómo hay un debate entre comunismo y fujimorismo, banderas del año 92, como si el tiempo fuese hacia atrás.

La lectura de este libro era sobre la memoria, pero, hoy en día, es sobre la actualidad.

- Palabras como presidente o Congreso ya no tienen significado. ¿Qué puede seguir para el Perú?

El fiscal Chacaltana vive, de alguna manera, ese proceso. Va descubriendo que es un burócrata que solo observa el procedimiento, es un detective muy curioso porque no quiere investigar nada; sino solo cerrar su trámite, triplicar su informe, sellar las tres copias y archivarlas en el lugar correspondiente.

En este trabajo, además, es muy puntilloso en este lenguaje legal que es hecho para que no se entienda nada de manera que mucha gente tenga que cobrar para explicar de qué se trata.

Justamente, él va descubriendo que las palabras tan elegantes de sus informes no solo no retratan la realidad, sino que la esconden. El proceso del fiscal Chacaltana es ver cómo el país no cabe en las leyes, en las palabras, en los informes y cómo el mundo se va barbarizando.

A mí me parece que la obsesión de nuestro debate es de que “todo se va a arreglar cuando se vaya Castillo” o “todo se va a arreglar cuando se vaya Fujimori”; es la misma obsesión de “todo se va a arreglar cuando de vaya Sagasti”; es parte de una gente que ya no se entiende, ya no se escucha y solo cree que la solución se va a dar por la lotería o por la fuerza.

- Ahora, es un lujo decir que el presidente está durando ocho meses, es como tener un audi.

Pero no sabemos qué carro vendrá cuando lo cambiemos, el servicio técnico es cada vez peor.

- Me dio impotencia ver el evento del expresidente Francisco Sagasti donde presentaba su libro. Tú estuviste y llegó este grupo de personas que se autodenomina La Resistencia, el cual busca anular el debate, la inclusión. ¿Cómo viste ese evento con tanta violencia?

Pensé que un libro como “Abril rojo” sería muy difícil de sacar sin someterse a todo tipo de acoso o violencia. Después de 15 años, es muy difícil hablar de algunos temas, estamos volviendo a los silencios.

Cuando no tienes certezas sobre tu vida o planes, buscas a los extremos porque son más simples y estos no quieren que pienses. La atmósfera se ha vuelto muy violenta y me sorprendió sentirlo porque es un proceso que ha ocurrido muy rápido.

- Además, es legitimado por políticos que conservaban las formas democráticas. No es solo un tema de formas políticas.

Creo que la derecha ha perdido la gran oportunidad de ser una opción sensata, moderada de Gobierno que es lo que la derecha quería ser, pero hay que decir que la izquierda ayuda muchísimo.

- El próximo 5 abril se cumplen 30 años del autogolpe, ¿Cuánta influencia ha tenido Alberto Fujimori en la política peruana?

En este país hay partidos y son los hijos, los primos, la política familiar. Son como dinastías. Cuando Keiko hace política, está siguiendo un nombre. Lo que me parece llamativo es que la derecha cambiaría de candidato, pero no lo puedes hacer si su ideología se llama fujimorismo.

- ¿Cuándo te preguntan por Perú, qué dices? ¿Cómo se explica esta crisis?

El consejo de que suele ser muy útil es que te olvides de la izquierda o de la derecha, olvídate de las ideologías. La agenda política depende de los prontuarios legales de la gente que está en el poder, están pensando en cómo va su proceso legal. En el Perú, no existe un debate político, sino sobre los políticos.