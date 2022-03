Magaly Solier: “Me siento feliz, no me arrepiento de las decisiones que tomé”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Magaly Solier, quien vuelve al cine con “Lina de Lima”. La reconocida actriz peruana manifestó sentirse afortunada y agradecida con las personas que la rodean. Su próxima aventura, reveló, podría ser producir canciones para niños en quechua.

- Eres una mujer en la plenitud de su vida haciendo lo que más ama, ¿qué se siente?

Muy afortunada. Quiero agradecer a José Antonio porque hemos venido investigando sobre maquillaje para una película que vamos a hacer porque no todo termina con “Lina de Lima”. Él ha logrado encontrar un maquillaje muy interesante.

José Antonio, para mí, es una gloria en vida más. Muchas gracias a la directora María Paz. Todo artista tiene que ver con su maquillaje, su vestuario y si no tienes a las personas indicadas, capacitadas para que puedan hacer ver el talento de cada personaje, entonces no vale la pena.

Me siento muy afortunada de ser peruana, madre campesina y a veces considerarme limeña. No hablo como limeña, no tengo la papa en la boca para decir: ‘Oh, manyas’ y cosas así. Me siento afortunada de rodearme de personas que me quieren, aprecien, adoran.

- Cuéntanos un poco de tu personaje.

Lina de Lima es una mujer que sueña con la felicidad, que sueña con volver y ver al Perú. Es una migrante, pero en sus momentos de dificultad alucina cosas preciosas.

- Durante la pandemia, fuiste una de las pocas personas que siguió trabajando como si no existiera pandemia. Continuaste haciendo películas, pero ¿qué se viene?

Seguir trabajando como madre campesina, como mujer peruana, como artista. No sé si tengamos más oportunidades, pero en Perú sabemos muy bien que las mujeres del Ande no tenemos tantas oportunidades aquí en nuestro país, no tenemos nada y tenemos que salir a otros países a trabajar.

- ¿Cómo es la relación Magaly Solier - director para que sea un producto tan redondo como las películas que realizas?

Nunca me habían hecho esa pregunta. Pero es enamorarse de ese personaje que vas a interpretar, de la mujer que está escrita en el guion, pero la única persona que la ve correctamente es la actriz.

Si el director dice que no, entonces uno tiene que pedir una explicación. Esa es una parte y, si no quiere, pues allá el director, pero después que no llore cuando pierda en cada uno de los festivales.

Al final me dicen: ‘No te enojes’ y yo respondo: ‘Director, déjate ayudar’. Es como un bebé que nace y cuando esto pasa, uno se va dando cuenta de cuál es la mirada o si necesita hablar más o restarle textos.

- Actriz, mamá. Manejas una carrera importante, pero sigues conectada con tu familia.

Sí, no estaré al lado de mis hijos, pero no me arrepiento. Al fin mi entorno de familia se ha dado cuenta de que no me arrepiento porque todo lo hice sacrificando mi vida, sacrificando el amor de mis padres. Lo hago, lo voy hacer y siempre lo haré por mis padres, por mis hijos, por nuestro Perú. Para que la generación venidera goce de una gloria y no de un desprecio el cual yo pasé miles de veces en el camino. Me siento feliz, no me arrepiento de las decisiones que tomé porque tenemos que pelear.

- ¿Podríamos ver a una Magaly Solier directora?

Me encantaría que me apoyen. Tengo mucha música en quechua para niños.