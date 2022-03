“La marmita encantada”: el libro de cocina de Alessandra Pinasco García Miró

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Alessandra Pinasco García Miró, escritora, editora y cocinera, sobre su espléndido trabajo en “La marmita encantada” y “Las recetas del abuelo Arrigo”, libros que cuentan las “fórmulas mágicas” para preparar platillos desde los más básicos hasta los más trabajosos, pero que siempre tienen el mismo objetivo: dar placer.

- Cuéntanos un poco de “La marmita encantada”? ¿Cómo fue el proyecto que se originó gracias a la vida en el campo?

Fue idea de mi cuñada, que es alemana. Ella había estado en nuestra casa, no me acuerdo si en Lima o en Cusco, pero recuerdo que cada día preparaba un desayuno diferente y tenía un ritmo de vida muy fuerte porque es publicista. Me preguntó si podía tomar una pausa y quedarse en mi casa una temporada y hacer juntas un libro. No lo pensé y le respondí con un estruendoso sí.

En esa época, todavía vivía en la ciudad de Cusco, tenía mi heladería. Era un ritmo de vida muy hermoso y exigente porque empezaba tempranito, cocinar todo el día, supervisar y ella vivía en Europa. Nos dimos cuenta de que la única manera de trabajar juntas era por las mañanas.

Cuando me fui a vivir al valle, sentí que me regresaba el alma al cuerpo. Llegó mi cuñada y lo primero que hice fue pintar las paredes de la cocina turquesa y colgar las sartenes. Lo que hicimos fue cocinar en nuestro día a día las recetas que iban a estar en el libro.

- Pero ahora tienes un nuevo proyecto “Las recetas del abuelo Arrigo”. Me imagino que es el mismo proceso.

Es curioso. Es un libro que es más como una precuela de “La marmita encantada”, porque lo empecé a hacer desde antes de irme a vivir a Cusco, cuando mi abuelo me encomendó sus cuadernos con todas sus recetes recopiladas por décadas de décadas.

Son cientos de recetas así que lo estoy haciendo desde hace unos 10 años. He ido probando las recetas una por una y ese proceso me enseñó a cocinar. Es un libro de cocina ítalo-peruana y muy de su tiempo.

- Aparte de ser escritora, cocinera eres editora junto a Arturo Higa Taira en Álbum del Universo Bakterial. Cada libro parece una pequeña obra de arte.

Arturo es el capitán del barco y yo soy su segunda al mando. Siento que estoy para darle apoyo emocional, su pared, cuando necesita hablar de algo, sobre un proceso estoy ahí y es él el que hace esta lectura tan atenta de cada poemario que termina en este reflejo, en la faceta material, en la escancia del libro.

Cuando el libro está, yo le doy una revisada. Me pongo mis lentes de antipática y me pongo a leer para ver que no se pase nada. Debe ser el trabajo de revisión de estilo más exigente que se puede hacer porque es con mucho respeto, cuidado, pero dispuesta a no exponer al poeta.

- Publicaste tu poemario “Lost and found”

Arturo es muy amigo mío, pero jamás va a publicar un libro si no le gusta. Me acuerdo que en esa época le había llevado hojas que esta escribiendo y él me decía: ‘Mmmmm, no sé'. Hasta que después de un proceso personal escribí uno de los textos de ‘Lost and found’, que ocurre en una playa y un paquete de cigarrillos. Cuando se lo llevé, dijo: ‘Ya, vamos a pensar en publicarlo’. Fue el resultado de una manera distinta de sentir, de vivir.