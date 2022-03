Eduardo Villanueva: “La prensa peruana no es representativa de la sociedad peruana”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Eduardo Villanueva, politólogo y profesor de la PUCP, sobre el papel de los medios de comunicación en la política. De acuerdo al especialista, la prensa habría perdido cierto poder a raíz del avance tecnológico que permite la instantaneidad de la noticia.

- ¿Cuál es el balance del papel de los medios de comunicación en las elecciones 2021?

Hay dos cuestiones centrales. Una de las consecuencias del uso de la internet en el mundo entero es una disminución importante en peso de los medios tradicionales para formar opinión en ciertos sectores sociales.

Para muchas personas, es más confiable enterarse de lo que dicen sus amistades, personas que tienen credibilidad ante ellos, personas que son líderes de sus redes sociales.

En el caso peruano, creo que el desprestigio de la prensa tiene que ver con la clase dirigente, en el sentido de que la élite limeña ha creado una suerte de consenso de cómo se debe manejar el país en los últimos 30 años. No es vista con mucha credibilidad en general.

La mayoría de las personas tienden a ver lo malo de los políticos como una extensión de lo malo de la sociedad peruana. No es que a la prensa le crean lo que no le creen a los políticos; sino que le creen tan poco como a los políticos porque la percepción es que todos están jugando su propio partido. La prensa peruana no es representativa de la sociedad peruana. Tienes una prensa limeña, opinólogos limeños y al resto de país, el cual no se ve representado.

- Ha habido una pérdida de la influencia de los medios de televisión abierta. ¿Cómo explicarlo? ¿Colapsó el negocio?

Hace 20 años, el grueso de los peruanos recibían las noticias, para bien o para mal, de los medios de prensa tradicionales. La credibilidad podía ser discutible, pero tú no tenías visiones alternativas de la realidad que llegaban fácilmente a tus manos. Es decir, si tú querías enterarte de lo que pasaba, tenías que sentarte a ver el noticiero, prender la radio a cierta hora del día o comprar tu periódico.

Ahora no tienes que hacer ninguna de esas cosas y las noticias llegan igual. Te las mandan tus amigos, te aparecen en tu teléfono. Te dicen: ‘Mira esto, qué indignante’ y te lo comparten porque esperan que tú compartas esa indignación.

- ¿Cómo nació la idea de hacer “Rápido, violento y muy cercano: Las movilizaciones de noviembre de 2020 y el futuro de la política digital”? Además de tu pancarta, marchabas con tu celular.

Esa fue una idea maravillosa de la diseñadora de la carátula, una estudiante de la Universidad la Católica de Arte y Diseño quien plasmó el mensaje del libro.

Vivo en un barrio muy de clase media donde nunca hay política. En la segunda noche de movilizaciones no solo empecé a escuchar cacerolazos, sino gritos. Literalmente, mis vecinos maldecían a Merino, fue violento, pero rápido.

Se había creado un consenso social y se manifestaba en la velocidad en que circulaban esas ideas y se expresaban. Nos conmovió a todos los peruanos.

- Son 13 millones de peruanos que salieron a movilizarse.

La movilización, para muchas personas, significó también poder movilizarse a través de sus medios digitales. Participar en cacerolazos es una forma de movilización; circular whatsapps y hacer comentarios en Facebook es una forma de movilización; no solo lo hace la gente que sale a la calle.