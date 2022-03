César Vallejo: revisa los 5 mejores libros del poeta peruano por sus 130 años

Un día como hoy, 16 de marzo, pero de 1892, nació en Santiago de Chuco (La Libertad) uno de los más grandes autores peruanos y el referente literario en poesía más trascendental del siglo XX. César Vallejo es también conocido como “El poeta universal”, y su escritura destacó por sus innovadores versos—que abordan temas sobre la condición humana, las desigualdades sociales, el dolor, entre otros— y su estilo lo convirtió en uno de los más importantes escritores vanguardistas de su época.

Para Julio Ortega, autor del libro “César Vallejo, la escritura del devenir”, la poesía de César Vallejo es el “proyecto más radical, riguroso y riesgoso de la poesía moderna en español”. Por sus 130 años de nacimiento rememoramos cinco de las más importantes obras de Vallejo, que compartió tertulias con intelectuales de su tiempo, como Clemente Palma, Manuel Gonzales Prada, Luis Alberto Sanchez, José Carlos Mariategui y Abraham Valdelomar.

Los heraldos negros

Es su primer poemario. Lo escribió entre los años 1915 y 1918, pero recién fue publicado en 1919, retraso que se debió a la espera de que Abraham Valdelomar le escribiera una reseña, la cual finalmente no ocurrió. En este poemario se encuentra uno de los poemas más famosos de César Vallejo, que lleva el mismo nombre “Los heraldos negros”: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!/Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos/la resaca de todo lo sufrido/se empozara en el alma. ¡Yo no sé!”.

Trilce

Este poemario salió a la luz en 1922 y fue uno de los más reconocidos a nivel mundial en cuanto a al producción de Vallejo, por sus innovadores versos, lexicográficas y sintácticas literarias. De igual forma, en un inicio, cuando fue publicado en Lima, fue criticado por varios intelectuales de la época y la primera edición solo contó con 200 ejemplares y con el prólogo de Antenor Orrego, y un retrato a lápiz del autor realizado por Víctor Morey Peña para la portada.

Poemas Humanos

Es un conjunto de alrededor de 91 poemas, en su mayoría escritos en prosa, entre los años 1931 y 1937. Asimismo, pertenecen a la etapa más política y socialista de César Vallejo. El compendio de escritos fue publicado póstumamente por su viuda, Georgette Vallejo, y Raúl Porras Barrenechea.

España, aparta de mí este cáliz

Fue publicado en 1939, nueve meses después de la muerte del autor. Está compuesto por 15 poemas escritos en sus últimos días de producción y que ahondan en el realismo socialista inspirado en la guerra civil española de 1936. Antes de morir, César Vallejo ya había dejado el libro listo para publicarse.

El tungsteno

Junto con “Paco Yunque”, es una de las obras en prosa más conocidas de César Vallejo. Fue escrita en 1931 y se publicó por primera vez en Madrid, España. Su relevancia radica en que retrata el indigenismo como movimiento revolucionario y denuncia el imperialismo y la oligarquía en el Perú. Asimismo, fue una influencia para el desarrollo de la narrativa indigenista en el país.