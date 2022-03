Theo Tupayachi: “No me imagino una ciudad sin una orquesta sinfónica”

—¿Qué implicó formar y fundar la Orquesta Sinfónica del Cusco?

—Un gran reto y una gran alegría. Y es que yo no me imagino una ciudad considerada Patrimonio Cultural de la humanidad que no tenga una orquesta sinfónica. Al igual que un museo regional, una biblioteca municipal o una galería de arte en la ciudad, una orquesta sinfónica es símbolo de que existe una ciudadanía que aprecia y considera el arte como parte orgánica en su vida.

—¿Cumplen 13 años de actividad al servicio de la cultura?

—Efectivamente, hoy 10 de marzo estamos de aniversario. Son 13 años desde nuestra creación oficial como elenco artístico de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura.

—¿Y cuántos conciertos ofrecieron en todo este tiempo?

—Son casi 700 conciertos los que hemos realizado con la Orquesta Sinfónica del Cusco. En este tiempo hemos aprendido y nos hemos enriquecido artísticamente. Hemos viajado mucho, hemos grabado cinco discos; sin embargo, aún nos falta mucho por recorrer.

—La pandemia afectó todo, pero ustedes no dejaron de trabajar desde sus casas, ofreciendo música internacional y peruana para millones de personas a través de las redes sociales.

—Efectivamente. No hemos dejado de abrazar nuestros instrumentos para llevar música al alma de las personas. Son tiempos difíciles para la ciudad, con la pandemia y con la caída del turismo que afectó a todos los sectores de la sociedad, y por supuesto la sinfónica no es la excepción. Pero miramos con optimismo el futuro y estamos seguros que tendremos mejores tiempos.

—Como toda orquesta sinfónica que se respete, las obras clásicas, las que disfruta la humanidad está en vuestro repertorio, pero ¿cómo avanzaron con la música del Cusco?

—Gracias a una orquesta el público puede disfrutar de grandes obras maestras del arte como es una sinfonía de Mozart o Beethoven, pero también podemos escuchar obras de música peruana que son considerados Patrimonio Cultural de la Nación. En el caso específico de la Orquesta Sinfónica del Cusco, hay una tarea adicional que es la música cusqueña. En Cusco, además de tener un rico folclor y un inmenso bagaje de música tradicional, también tenemos un legado de música barroca y música académica de corte indigenista, en el Cusco ha habido compositores que han escrito abundante música para orquesta, es el caso del recordado maestro, Armando Guevara Ochoa.

Orquesta Sinfónica del Cusco dirigida por Theo Tupayachi. Foto: Difusión.

—¿Cómo celebrará la Orquesta Sinfónica estos 13 años de servicio con la música y la cultura en el Cusco y el país?

—Hoy ofreceremos un concierto de aniversario, en este 10 de marzo, será en el Teatro Municipal del Cusco y será a las 7.30 de la noche. El ingreso es libre.

—¿Qué música ofrecerán hoy en esta gala musical?

—Tendremos un repertorio variado de música clásica y música peruana y cusqueña, entre ellos de Daniel Alomía Robles, de Roberto Ojeda y de Armando Guevara Ochoa. Además, nos acompañan artistas cusqueños invitados como el flautista Joel Mayta, el guitarrista Omar Vargas, el concertino de nuestra orquesta Paul Oroz que esta vez también será solista, y la soprano Gladis Huamán quien durante estos años participó con nosotros innumerables veces.