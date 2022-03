Isabela Merced: “Lo importante para un artista es explorar diferentes rutas”

“Yo no soy hija de una celebridad, soy la hija de una enfermera peruana y de un papá que es bombero. Entonces, esto es una locura”, nos responde la talentosa Isabela Merced sobre su carrera en Hollywood. Se conecta por Zoom y contesta sin consultar a algún representante. “A las mujeres les diría que no pidan permiso y que no pidan perdón”, diría más adelante sobre el Día Internacional de la Mujer. Acaba de estrenar el videoclip de ‘Agonía’, grabado en Ayacucho con el músico peruano Kayfex. “En la actuación y la música me encanta ser versátil. No quiero que me pongan en una caja, no soy una persona que solo tiene un talento. A veces no va a funcionar, habrá gente a la que no le guste tu música, pero lo importante para cada artista es explorar diferentes rutas”.

Más allá del video de ‘Agonía’, estás siempre interesada en la cultura peruana.

Sí y nunca había viajado a Ayacucho. A Kayfex lo conocí en Los Ángeles hace un par de años, y pues me enamoré de su música. Tenemos mucho en común en cuanto a nuestro amor por Perú. Tenemos como cinco canciones juntos o más (ríe). Me encanta porque puedo explorar distintos sonidos. Cuando es una colaboración me da más libertad, de expresar mi amor a la música.

¿Tu proyecto es seguir grabando en dos idiomas?

No sería genuino si yo empezaba a cantar solo en inglés o solo en español; yo quiero ser real, natural. Ayer, por ejemplo, acababa de ver por primera vez la película Father of the Bride (remake de El padre de la novia en el que actúa) y con todo el elenco hablábamos spanglish y mi pobre novia no habla español. Me confundí, pensé que ella entendía todo, pero después le pregunté: ¿entendiste eso? Y ella se quedó muda.

¿También es tu tarea enseñarle español?

(Ríe) Sí, porque ella nunca ha venido a Perú y quiere conocer a mi familia. Bueno, yo le dije: ‘Oye, tienes que practicar, tienes que ver telenovelas, tienes que estudiar tu Duolingo’. Es que es importante para poder comunicarte con otra gente en el mundo.

Eres de la generación que no quiere solo esperar personajes. ¿Cómo va tu faceta como productora?

En cada proyecto siempre hay un director que te da consejos, los productores dan consejos al director, y l os estudios están hablando con los productores. Entonces, aunque quieras ser creativo, no puedes porque está controlado. Yo quiero ser productora y también quiero dirigir. Tengo proyectos increíbles y la única manera que tengo ahorita de hacer eso es en un videoclip.

PUEDES VER: Sean Penn narra los difíciles momentos que pasó al escapar de Ucrania tras invasión de Rusia

Con Rosaline, la comedia de Romeo y Julieta contada desde la perspectiva de una expareja, ingresas a Disney. ¿Qué esperas del filme?

Va a ser muy divertido. ¡Tenemos un elenco espectacular! Me encanta el guión y también la directora. La actriz Kaitlyn Dever, que hace de la exnovia de Romeo, sin duda va a ganar varios Óscar en su vida, verla trabajar como actriz es increíble.

¿Y cuál será tu versión de Julieta?

Es algo diferente porque tiene su propia perspectiva de Rosaline, ves otro lado, Julieta tiene una personalidad, sus propios proyectos en vez de solo un chico. Es muy inteligente, tiene otras facetas. Pero… tengo que callarme porque si no, Disney me va a encontrar (ríe).