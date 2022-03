Día Internacional de la Mujer: Ocho voces de canto y encanto

En este 8 de marzo, ocho talentosas cantantes peruanas convocadas por el autor, alzan su voz, no solo en busca de reivindicación, de sororidad, pero también de amor, vida y celebración. Cada una de ellas brilla con su talento, con su voz, con sus composiciones y ofrecen lo mejor de sí en los escenarios del Perú y el extranjero. La pandemia, el cierre de los escenarios, de las actividades culturales, las golpeó duro, pero ellas son guerreras y en esta nueva normalidad, abren sus alas para nuevamente levantar raudo vuelo.

Urge protección con la mujer artista

Amanda Portales (Intérprete de música tradicional andina)

El Día Internacional de la Mujer es un homenaje a la mujer trabajadora que constantemente lucha por el respeto de sus derechos, tan igual que el varón. La mujer siempre fue postergada en todas las sociedades, pero poco a poco se fueron conquistando derechos.

Ahora una mujer puede estudiar, puede ser líder de algún emprendimiento, puede ser autoridad, y lograr exitosas carreras profesionales y ser excelentes empresarias. Todo a costa de lucha muy sacrificada y abnegada.

En nuestro país la mujer se ha empoderado, se puede votar, se puede estudiar, se puede trabajar, se puede emprender algo... pero existe aún rechazo de muchos sectores, que no dejan que existan más mujeres en cargos públicos y privados, hay violencia contra la mujer que está desprotegida, y que recibe abuso, maltrato físico, marginación, etc. pero se está avanzando poco a poco. Aún son insuficientes las respuestas en políticas del Estado para ellas. Hay falencias, abandono, falta de recursos, y todo depende de un buen gobierno central.

Va mi saludo a la mujer, al ama de casa que es la más sacrificada. Mi saludo a la mujer artista, a la mujer trabajadora, a la mujer violentada, a la mujer luchadora que no se rinde, que saca adelante a su familia, a veces, sin depender del varón y a todas las peruanas. Aún nos falta mucho por hacer, pero mi mensaje es para nunca rendirnos y para lograr nuestros objetivos. En mi calidad de artista con décadas en este oficio te digo que seguimos luchando para que exista protección del Estado con la mujer artista, pero hasta ahora nada.

Es nuestro tiempo, vamos a volar

Nancy Manchego (Intérprete de música andina tradicional)

Unidas todo será posible. Es tiempo de tomarnos las manos y reafirmar nuestra presencia dentro de la sociedad con memoria y dignidad por ellas que no están y por aquellas que vienen.

Sigamos siendo artesanas de la vida, sembrado semillas de amor entre la Luna y el Sol.

¡Es nuestro tiempo! ¡Vamos a volar!

Mujer, constructora del día a día

Victoria Villalobos (Intérprete de música popular, profesora de canto)

La Mujer es signo de vida. La mujer es creadora del mundo que construimos día a día. La mujer es movimiento como el giro de la Tierra porque ella es la madre tierra. La mujer es un Sol y atardeceres de amor, de empuje, de lucha. Soy mujer y orgullosa de serlo.

La mujer es alegría, vida y amor, es trabajadora en el sustento del pan y en el hogar. Presente profesionalmente, activa en la lucha de cambios, ella es calor y arropa cuando más la necesitamos.

Un canto de esperanza es la Mujer. Seguiré dando amor desde mi trinchera.

¡Feliz día hermosas mujeres!

Exigimos un trato horizontal

Carmen Gutiérrez (Cantautora e intérprete de música popular)

Desde que el mundo es mundo la mujer ha tenido un papel activo como artista. Hace mucho que se va descubriendo y saliendo a la luz las obras de tantas mujeres que contribuyeron en el mundo del arte y la ciencia; que a causa de una sociedad machista y de este sistema patriarcal, fueron despojados de sus autoras y creadoras para ser atribuidos a tantos otros hombres.

Felizmente las mujeres artistas hoy en día vamos ganando cierto protagonismo en el mundo; aunque siga siendo una lucha constante. Esa mirada de vernos como excepcionales cuando destacamos en algo debe erradicarse, ya que tenemos las mismas capacidades para sobresalir en todo lo que realizamos. Exigimos una mirada y un trato horizontal, que todas tengan las mismas oportunidades de brillar con luz propia.

El trabajo que desarrollamos es como cualquier otro; sin embargo, nuestros aportes merecen ser reconocidos y valorados más allá de meros productos culturales, ya que transmiten nuestra memoria, nuestra historia, nuestra sensibilidad y nuestros valores.

Hay mucho por hacer; con nuestro entorno, nosotras las trabajadoras del arte existimos y resistimos; con las organizaciones que están inmersas en el ecosistema cultural, ya que hay artistas jóvenes y no tan jóvenes más allá del círculo que manejan; y con las entidades públicas que administran espacios, presupuesto y recursos, para que se materialice en proyectos y programas reales a largo plazo, y no solo en incentivos de los cuales se pierde el rastro y no logra cubrir la demanda cultural.

“Somos por naturaleza creadoras”

Magali Luque (Cantautora y multiinstrumentista. Directora del Coro de egresados de la UNMSM)

Las mujeres nunca la hemos tenido fácil a través de la historia, durante años hemos sido invisibilizadas, anuladas y juzgadas. Siglo XXI y seguimos luchando por la igualdad de derechos y oportunidades.

En nuestro país, el nivel de violencia contra la mujer sigue siendo alto, parte de la clave para el cambio hacia una sociedad igualitaria y justa es la educación. Queremos niñas empoderadas, que encuentren su lugar en la sociedad sin temor.

Como artista, siento la necesidad de generar cambios a través de mi música, cuestionar estereotipos enraizados. Las mujeres somos por naturaleza creadoras, hoy en día somos más artistas mujeres que hemos salido a las calles a mostrar nuestra creatividad y queremos ser recibidas sin necesidad de cumplir con estándares impuestos por una sociedad patriarcal. Pero ojo, esto no se trata de una competencia entre hombres y mujeres, más bien, de una convivencia respetuosa y tolerante entre ambos.

Un abrazo a la mujer desde ya trabajadora

Doly Príncipe (Intérprete de yaravíes, de música tradicional andina)

Un saludo a todas las mujeres del Perú y el mundo por esa realización y proactividad que han demostrado desde siempre, y hoy por su aporte a la sociedad desde el rol que vienen desempeñando para vencer las adversidades y circunstancias que nos toca afrontar y en ello como pieza importante dentro de la lucha de la familia y su comunidad.

Este es un homenaje a las heroínas nativas que construyeron nuestra historia.

Mujeres que en muchas oportunidades no fueron reconocidas por su lucha en la emancipación de nuestros pueblos y depositarias de las culturas vivas y milenarias.

Celebro el sitial que vino ganando la mujer en el Perú y muchos lugares del mundo. No podemos dejar de mostrar nuestra solidaridad con las mujeres que aún están oprimidas en algunos lugares del planeta. Advertimos también, sin ir lejos en el Perú y nuestra patria grande Latinoamérica, que faltan reconocimientos normativos comenzando por el buen trato merecido, pasando por la consideración salarial en la etapa laboral activa y en la jubilación.

Un abrazo a la mujer, desde ya trabajadora, en el campo y la ciudad de nuestros pueblos. A la mujer peruana latinoamericana y a la mujer del mundo, ¡Feliz día, mujer!

El motor de nuestra sociedad

Gladis Huamán Chávez (Soprano del Bicentenario y maestra de canto)

En un día tan importante como el del Día internacional de la mujer, quisiera decir que a lo largo de los años fuimos relegadas y en algunos sectores aún pretenden mantenernos así, sin el derecho a la igualdad de condiciones. Hoy seguimos consiguiendo logros y seguimos mostrando lo líderes que somos, lo capaces que siempre fuimos y somos en un amplio abanico de posibilidades que tenemos en nuestra vida.

Como hijas, madres, abuelas, artistas, profesionales, amas de casa y esposas. Todas y cada una de nosotras somos y seremos siempre, ese motor que sostiene a la familia y a nuestra sociedad. Soy tan privilegiada de ser quien soy y de todo cuanto seré. Una mujer única, que se apasiona con cada una de sus pisadas en la vida, que se cae y llora para luego lavarse la cara, mirarse al espejo y decir; soy una mujer que no se detiene y que tiene mucho que dar y aprender.

Y porque todas somos una, vivamos este Día Internacional de la Mujer y los 365 días del año, con amor, pasión y dedicación por todos nuestros sueños y metas que aún debemos conquistar. Y por nuestras hermanas que en la lucha por nuestros derechos partieron y nos fortalecieron.

Un empoderamiento esencial

Ruth Huamaní (Cantautora, maestra de música, directora del Grupo Marú)

8 de marzo, un día para reflexionar y ver cuánto hemos avanzado, cuánto camino hemos labrado para acercarnos a un mundo en el que igualdad de oportunidades sea efectiva, y cuánto nos falta por recorrer, por crear espacios artísticos en el que los escenarios peruanos, los festivales, puedan darles a las mujeres el mismo espacio que tienes las bandas masculinas.

Es esencial el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, porque nos coloca en una posición de autoconfianza e independencia, en mi caso, a través de la enseñanza musical, desarrollar su autoestima y poder, históricamente vetado por la sociedad patriarcal.

Y esta lucha sin tregua por la igualdad, también implica una lucha por la vida, la que muchas mujeres han perdido, víctimas del odio, del machismo y la misoginia.