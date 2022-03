Jacques Burga: “La moda no solo es mi trabajo, es algo que me gusta vivirlo”

Por Brisa Tello

Es el arte de capturar las esencias. Literalmente, fotografía significa “dibujar con luz”, y es lo que precisamente hace el fotógrafo peruano Jacques Burga, quien, a lo largo de su carrera como retratista de moda, tiene el desafío de reflejar la “luz interior” de las personas. Sus fotografías han alcanzado las páginas de revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Elle, GQ, entre otras.

Jacques Burga en estos momentos está en la ardua tarea de cazar imágenes porque en la Ciudad de la Luz se lleva a cabo Paris Fashion Week (la Semana de la Moda en París). Allí, el fotógrafo recorre las pasarelas al lado de su fiel amiga: la cámara. Con una habilidad para capturar la gracia, el vestuario y el alma de las modelos, confía en su trabajo. Absorbido por su oficio, dice, a través del teléfono desde París –ciudad en la que reside-, que la moda es “algo con lo que empiezo y termino el día”.

Pasión por la fotografía

El joven fotógrafo, egresado de negocios de la Universidad Pacífico, narra que su primera vinculación con el mundo de la fotografía fue de manera empírica al contar con una cámara Canon de 50 milímetros.

Para Burga, cada visita al Paris Fashion Week hizo que se sintiera más conectado a la moda. Así fue como, después de un tiempo, decidió que lo suyo iba a ser la fotografía de moda.

“La moda no es solamente mi trabajo, es algo que me gusta vivirlo. A diferencia de algunos fotógrafos o artistas, día a día tengo una visión clara de lo que a mí me gusta”, comentó Burga a La República.

Hito personal

No fue sino hasta el 2014 cuando formó parte del desfile de alta costura de Chanel. Al ser su primera experiencia cerca a una pasarela, Jacques Burga lo describe como “un hito personal que me hizo ver la industria de la moda en su máximo esplendor”.

Un tiempo después se le presentó la oportunidad de realizar su primer photo shoot oficial. La revista era Vogue y la celebridad estaba confirmada. Para Burga, tal combinación de alta gama le provocó cierta presión. Tensión que disminuyó al término de la sesión fotográfica tras enterarse que todos estaban satisfechos con su trabajo.

Sus fotografías han logrado aparecer en revistas de alto nivel como Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Elle, GQ, entre otros. A pesar de que cada personaje es un mundo, él busca reflejar la luz interior de cada uno.

“Es cierto, cada persona tiene un objetivo, un punto de vista o una visión de sí mismo. Lo que a mí me gusta es coger esta visión, desarrollarla y representar empoderamiento visual de esta persona”, menciona Burga.

Asimismo, no solo se trata de verse bien. El estilo que maneja Burga siempre busca elevar el nivel de atracción de la persona vinculándolo con la estética.

Visión artística

Por su lente han pasado personajes que siempre ha admirado. Algunos de ellos son Coco Rocha, Winnie Harlow, Paris Hilton,Caroline de Maigret, Bella Hadid, Gigi Hadid, Nora Attal, entre otros.

Asegura que, para mantener un ambiente de confianza y comodidad, busca crear un acercamiento liviano. De esa manera, se logra establecer una relación favorable tanto de trabajo como personal.

Cada una de sus obras cuentan con su propio estilo. “Me enfoco en lo que a mí me gusta. Claramente haciendo una intersección en lo que el cliente busca. Finalmente, nos tiene que gustar a ambos.”

Paris Fashion Week 2022

El mundo de la moda se trata de un constante cambio. Nuevos proyectos, nuevos conceptos y nuevas colecciones de ropa es lo que se presenta en cada edición de la semana de la moda.

En ocasiones, Jacques Burga participa como invitado – amigo de la casa de algunas marcas – o como fotógrafo independiente. De igual forma, él prefiere contar con distintos ángulos: “mientras más cosas vea, más me enriquezco.”

Además, el hecho de formar parte de todo ello hace que “continúe aprendiendo y generando ideas nuevas”.

Campañas solidarias

“El lado bueno que tiene la moda es que te permite conectar con muchas personas.” Es debido a esta relación que es mucho más fácil encontrar un colega, colaborador o proveedor interesado en un proyecto de caridad.

Muy aparte de ser fotógrafo, Jacques Burga cuenta con una organización de caridad que organiza con su socia peruana. “Charity Fair” tiene como misión principal apoyar a ONG’s o iniciativas de cualquier parte del mundo que presenten problemas de urgencia.

En palabras de Jacques, “no importa la industria a la que pertenezcas. Si uno quiere ayudar, va a encontrar la manera de hacerlo.”

Exposición Eternal Nineties

Recientemente, Jacques Burga inauguró una exposición fotográfica en Paris de la mano con el curador Nikita Dmitriev. El tema aborda los años 90. Era en la que cual se centraba en el esplendor estético de las super modelos.

Tras conversar brevemente sobre el proyecto, Burga se vio netamente interesado en el tema. Bajo esa línea conceptual, seleccionaron cinco fotos entre personajes, figuras públicas y cantantes.

El futuro aún es incierto. Y para Jacques Burga solo se trata de cumplir con sus objetivos a nivel personal, editorial y comercial. “Mientras esté dando mi esfuerzo por eso, me sentiré mejor”, finaliza.