El Perú: una obra de teatro por escribir

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con David Carrillo, gestor cultural, sobre la visión del Perú desde el teatro. Además, de cómo ha cambiado el lenguaje y la explosión de la ‘caviarización’ en los últimos tiempos.

- ¿Cómo harías una obra sobre la situación en el Perú?

Ser peruano es una resistencia, renuevas tus votos todos los días. Yo me levanto a renovar los votos y me acuesto con una sensación de poco alcance, no logré lo que quise. Siento que se puede hacer una comedia muy disfórica sobre eso, sobre combatir y que todo vuelve a foja cero.

Tenemos una incapacidad, y es el mal peruano. Entra un nuevo ministro y cambia todo. Creo que nos habíamos jactado de que no importaban las cabezas; sino que teníamos una burocracia aparentemente combativa, pero con eso de la ‘caviarización’ ya sacaron a todo el mundo y vamos de nuevo a foja cero. Pareciera que no hay batallas ganadas.

- ¿Qué es ser caviar?

No sé. Yo conocí el término creo que en el Gobierno de Alejandro Toledo. Fui uno de los que formó parte de la Marcha de los Cuatro Suyos, estaba muy comprometido en esa sensación de cambio, después de Valentín Paniagua. Decir: ‘Hagamos que los corruptos no regresen, aprendamos la lección’ y, por eso, tengo ese enorme desencanto de sentir que todos eran lo mismo, solo que con diferente careta.

Yo lo tenía asociado a la gente con plata que tenía alguna necesidad social; es decir, que quiere que a los demás les vaya bien también. No sé si por culpa u otra cosa, pero ‘si a mí me ha ido bien y he tenido ciertos privilegios, ¿por qué son exclusivos?’, esa era mi idea de la palabra ‘caviar’.

Pero lo que no me gusta de la palabra es que, personalmente, me parece horrible. He comido caviar dos veces en mi vida y me parece una de las cosas más espantosas del mundo.

Entonces, cuando alguien me dice a mí caviar, lo que me duelen son las papilas gustativas.

Cuando me dicen caviar porque me preocupan los otros, más allá de los privilegios que haya tenido, para mí, está bien. Dime caviar si quieres, pero me gustaría que me digas ‘rojete’, o cualquier otra cosa, caviar me sabe mal. Insúltame de otra manera.