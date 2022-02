Teatro sobre la pandemia en la PUCP

Una extraña niebla marrón se extiende por la ciudad. Cinco personas –cuatro mujeres y un hombre- están recluidas, con pánico, pues la niebla ha traído consigo una rara enfermedad. La tensión que viven es salir o no salir. Es decir, el encierro o la libertad. Ese es el drama que expone la obra teatral Cuando se aleje la niebla, que se estrena hoy de manera presencial en el C. C. de la PUCP.

La dirección está a cargo de José Manuel Lázaro y es una adaptación libre de Fin de partida de Samuel Beckett, obra inscrita en el llamado teatro del absurdo. Actúan Diana Cardozo, Stefanie Castro, Vanessa Escudero, Lucky Lucciano y Tatiana Rocha, estudiantes de teatro de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP.

Para concebir la nueva obra, se hizo un trabajo de investigación sobre Fin de partida y del teatro del absurdo de Beckett.

“Cuando tomamos la obra de Samuel Beckett, sabíamos que la propia historia traía una cosa que podíamos adaptar al tema de la pandemia y porque también se ajustaba porque tenía un lenguaje del teatro del absurdo, no realista. Esto implicaba que nosotros en nuestra obra podíamos hablar de la pandemia de manera simbólica, con juegos poéticos”, dice José Manuel Lázaro.

Señala que el trabajo investigación se realizó por varios frentes. Primero, por la propia obra, para adaptarla a la puesta en escena, con toda la estructura dramática a esta nueva obra libremente inspirada. Segundo, investigaron todos los códigos teatrales tanto en el texto como en la propia actuación y significación del teatro del absurdo, cómo juega este lenguaje teatralmente y cómo lo querían usar en la obra que estaban creando. Y tercero, investigaron los personajes, su construcción a partir del juego simbólico del teatro del absurdo de la obra original. El director afirma que todo el elenco investigó los cinco personajes antes de que cada uno recibiera su papel.

Por otro lado, la niebla solo es una de las metáforas.

PUEDES VER: Alberto Ísola: Hemos ganado una manera más de hacer teatro con lo virtual

“Sí, son juegos metafóricos que el público va a captar fácilmente, por la situación que estamos viviendo. La niebla marrón vendría a ser toda esa situación de pandemia que nos ha azotado los últimos dos años”, detalla José Manuel Lázaro.

Por la reclusión, ¿trabajan las ansias por libertad?

Mucho, porque viene de la obra original, que trae mucho de esos temas por los traumas de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo trasladamos de otra manera, a este confinamiento mundial que hemos tenido, en donde el estado de encierro ha dado lugar a múltiples situaciones de vivencias humanas. Es que las ansias por la libertad, ante la situación de encierro, pueden tomar diferentes formas, de las más exageradas hasta las más cautelosas.

Miedo paralizante

¿El miedo paraliza a los personajes?

El miedo paraliza a algunos personajes. Justamente, estos cinco personajes representan muy bien las reacciones humanas ante la pandemia. Están aquellos que están exasperados por salir y hay otros que están paralizados por quedarse dentro, justamente lo contrario, es decir, no querer salir nunca. Entre esas dos posiciones, hay una serie de actitudes de los personajes. Creo que parte de lo que se discute es eso. Primero, el miedo que paraliza y, segundo, el miedo al futuro, que asalta a algunas personas.

PUEDES VER: Falleció Ismael Contreras, reconocido actor y dramaturgo peruano

Datos