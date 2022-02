Miki González: “Siempre he sido una persona inclusiva”

Conversar con Miki González es recibir una cátedra de música peruana desde sus raíces. Con más de 40 años de reconocida trayectoria, el intérprete ha transitado por varios géneros musicales como el rock, el jazz, el afro y lo andino, escarbando en lo profundo de las comunidades nativas de nuestro país y rescatando instrumentos y sonidos ancestrales para sus producciones. Desde hace algunos años también ha creado a Mikongo, su alter ego, con el que compone música electrónica. Precisamente, el mes pasado, una de sus creaciones: Mamakumba, junto a Vitu Varela, fue coreografiada por el colectivo Desde mi cuarentena y a la fecha tiene más de 70 mil reproducciones en Spotify. “Nunca lo imaginé” -cuenta al otro lado del teléfono-. “La idea partió de ellos, lo hicieron por su propia cuenta. Fue una sorpresa”, agrega refiriéndose a este colectivo peruano de danza donde gran parte de sus integrantes pertenecen a la comunidad LGTB.

Miki asegura que “son artistas de talla mundial, muy profesionales con una propuesta novedosa, contemporánea y actual”, y que ojalá, al igual que él, todos les dieran el valor que merecen. “Conozco mucha gente LGTB. No soy activista, pero sí sé que es importante no invisibilizarlos. Hay que tener tolerancia y aceptación porque son personas, y es injusto que hayan sido marginados y estigmatizados como gente mala o enferma. Siempre ha habido artistas con preferencia sexual distinta, no heterosexual, y que han luchado mucho contra su entorno social e intelectual. Es muy difícil para ellos decir ‘somos personas valiosas’ y no solo para ellos, también para otras comunidades como las amazónicas, las afroperuanas y muchas más que están en la misma lucha y activismo para que se les valore por igual, tratando que, a través del arte, su comunidad sea visibilizada”, reflexiona.

De ahí viene su tenacidad por continuar rescatando la música y las tradiciones que corren el riesgo de desaparecer. A lo largo de estos años, Miki González ha fusionado géneros a través de su música, convirtiéndose, además, en el primer artista que sumó en su equipo a músicos de todas las regiones. “Siempre he sido una persona inclusiva. Cuando inicié en los años ochenta tenía un chinchano tocando cajón en mi banda de rock cuando nadie más lo tenía”, recuerda. “Cuido de la identidad. En los años setenta lo hacía con el jazz e instrumentos afroperuanos, luego con el cajón en los noventa, pero nunca lo he marketeado. La música electrónica es lo que hago ahora, pero es la música delas comunidades, para ellos, ni siquiera son las versiones estereotipadas de El cóndor pasa y esas cosas que se tienen como andino y no lo son”, asegura.

Tamborcito colosal

A sus casi 70 años, Miki González continúa trabajando. El viernes último lanzó el tema Tamborcito colosal, un homenaje a la ciudad de Cajamarca que hizo junto a Fátima Foronda. La portada del tema es una lugareña con el clásico sombrero cajamarquino, algo que los haters han aprovechado para vincularlo al gobierno de turno. “No tenía conocimiento de eso, pero esa es su ropa típica. En uno o en cinco años, no lo sé, tendremos un nuevo presidente, pero en Cajamarca seguirán usando su sombrero”, dice.

No le gusta hablar de política, pero esta vez se anima a hacer un comentario. “La clase política está enferma, pero no es de ahora sino desde que se creó la política en este país. Es muy complicado que alguien como Pedro Castillo, que es un profesor, pueda manejar un país. Él puede manejar un colegio, pero no un país y no lo digo yo, lo ha dicho él mismo. ¿Y eso por qué? Porque las leyes lo han permitido. Hubo 18 partidos en las últimas elecciones, así que él llegó accidentalmente. Los congresistas y el presidente están ahí porque la gente los puso. Y la gente actúa así, porque los gobernantes nunca priorizaron la educación. Alberto Fujimori jamás tuvo presente en su discurso la palabra cultura, y tampoco los anteriores, cuando la cultura lo es todo”, manifiesta.

¿Qué es lo que viene en tu carrera?

Mi proyecto personal es Mikongo. También estamos juntando bandas de los ochenta, a Wicho, a Pelo Madueño, a los Ballumbrosio para hacer un poco como Batman los orígenes. Queremos hacer una girita en el segundo semestre con esta gente divertida. También voy a seguir haciendo música electrónica, pero como Mikongo para que la gente no se confunda.

¿Con cuál de los artistas que habitan en ti (Miki y Mikongo) te identificas más?

Con la música electrónica. Hacer un disco de rock ahora me tomaría mucho tiempo, casi no agarro la guitarra. Toco mis temas, pero solo hits como Lola, La pequeña, Tocache, A gozar sabroso, Chicles, cigarrillos, caramelos, pero no estoy en eso, estoy en electrónica, esa es la estética que manejo y todo es alemán. Creo que si Beethoven viviera ahora no estaría haciendo música clásica, sino electrónica.