Juzgado de familia: cuando la mujer es víctima del sistema judicial

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Nani Pease, actriz, dramaturga y escritora, sobre la obra Juzgado de familia número 6, que retrata cómo las víctimas de abuso son sometidas por el sistema de justicia.

Juzgado de familia número 6 puede ser la historia de una mujer denunciando ser víctima de abuso, pero es la historia de muchas. ¿Cómo transformas una experiencia tan dura en una obra de arte?

Formo parte de un colectivo y siempre trataba de pensar en esta relación entre la vivencia individual y procesos colectivos. Partíamos de lo que tú conoces muy bien, de todo este horror al que son sometidas las personas que se acercan al sistema de justicia, pero, además, hay un trato diferenciado a las mujeres en este proceso.

Todas hemos visto nivel de impunidad insólitos. Hemos visto a Arlette Contreras siendo arrastrada por el piso y luego ser demandada. Te hemos visto a ti demandada una cantidad de veces absurdas y nos preguntábamos cómo dar cuenta de esa experiencia que nos sobrepasaba.

Decidimos coger una historia muy chiquitita, acotada, insignificante, como se dice en la obra, donde esta mujer lo que hace es preguntarse si tiene o no derecho a convertir esto, si tiene derecho a que su historia salga a la luz y sea contada. Trabajamos mucho con la idea de ella expresando lo que el sistema no te permite expresar. Trabajamos desde la rabia como emoción principal.

Me pareció interesante que cuando te miran a ti, no miran a una víctima, eso le ha pasado a los jóvenes del Sodalicio, que son de clase media-alta y blancos. Los miran y los ven sonriendo, entonces no son víctimas.

Creo que la pregunta de fondo es qué significa ser una víctima. Una persona no se agota en su ser víctima, no empieza y termina ahí, pero ir a reclamar justicia, como van las víctimas, también supone que lo único que haga el sistema es maltratarte en cada instancia del proceso.

Hay una imagen de cómo pide justicia una mujer, de cuánta sumisión tiene que tener. Si demandas justicia, eres doblemente maltratada. ¿Qué habrás hecho? ¿Por qué estás acá? Todas esas barbaridades que escuchamos continuamente.

Esta obra fue hecha para la pandemia, pero ahora será presencial. ¿Cómo transformas una obra?

Fue un reto fuerte porque esta obra se pensó para la presencialidad, pero cayó la pandemia y no nos podíamos echar para atrás. Fue un reto muy duro al principio, pero no hicimos como si no existiera, Entonces jugamos con todos los elementos en esa distancia en la propia historia y eso lo estamos repensando ahora, ¿cómo mantener la esencia de esta pesadilla que hemos creado con personas de carne y hueso?

Me muero por pisar el escenario, es una de las cosas que más ilusión me genera y hay partes que van a funcionar igual y simplemente lo estamos adecuando.

¿El arte cura?

No sé si es su función, no sé si eso debe hacer, pero en mi experiencia lo hace. El proceso de crecimiento postraumático parte de sus principios, no es la resiliencia la que te hace volver al inicio; sino este crecimiento postrauma. No todo arte cura, tenemos perpetradores en espacios de este tipo, pero si es un arte cuidado, acompañado, que contiene, sostiene, que te ayuda a dar lo mejor de ti y en un espacio seguro, sí permite elaborar y crecer.

Ser adolescente en el Perú es tu nuevo libro de cuatro tomos. ¿Qué ha salido de este trabajo en equipo?

Han salido un montón de preguntas nuevas. Nos ha permitido tener una foto en catorce variables bastante profundas de la adolescencia. Formo parte de un grupo de investigación y veníamos trabajando de poquitos la pregunta de cómo varía culturalmente la vivencia de la adolescencia. Tenemos una mirada bastante importada de las reales problemáticas.

Este proyecto tiene una etapa final, que es proporcionar un instrumento al Estado que permita tener una caracterización de los adolescentes peruanos a partir del texto que hemos elaborado. Iba a ser un libro, pero terminaron siendo cuatro porque en el proceso íbamos identificando variables, añadíamos preguntas. Hemos pasado por el mundo interno del adolescente, su mundo relacional, la escuela y el contexto.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.