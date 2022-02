Isabel Allende: “Mis personajes no están en el limbo o en una burbuja”

Isabel Allende está en el Zoom, luego en el Whatsapp. Nuestra cita fue para conversar sobre Violeta (Ed. Sudamericana), su última novela, cuya protagonista nació en el año de la gripe española, 1920, y murió cuando apareció el coronavirus. Violeta vive un siglo y es a través de ella que la autora ofrece, a manera de fresco, la historia de un país sudamericano, en el que ocurre, además de la peste, un terremoto, la crisis económica de 1929, un gobierno socialista, la dictadura militar, cambios sociales y reivindicación de derechos, el auge del feminismo.

“Al morir mi madre, ella fue la inspiración para escribir sobre ese siglo que le tocó vivir, y parte de él lo he presenciado yo, así que no tuve tanto que investigar, todo estaba en la memoria y sentimientos”, afirma la escritora.

La vida de Violeta sirve para exponer lo público y lo privado en nuestras sociedades...

En todas mis novelas, los acontecimientos históricos, políticos, sociales, intervienen en la vida de los personajes, a menudo los determinan. Mis personajes no están en el limbo o en una burbuja. Violeta no es la excepción.

Padece los embates del patriarcado y las fracturas sociales...

Así es. Ella nace en un ambiente patriarcal, autoritario, conservador, católico, rural. Y va evolucionando con el siglo, desde el derecho al voto de la mujer para adelante, el descubrimiento de la píldora, la revolución sexual, feminista, todas esas cosas, además de los acontecimientos políticos del cono sur de nuestro continente.

No nombrar el país de Violeta, aunque se adivina, es como una metáfora para cualquier país sudamericano...

Sí, es un país genérico. Que sea así me permite cierta libertad, que no es mucha, porque trato de atenerme a los sucesos históricos en su fecha. Pero si necesitaba referir un terremoto y no calzaba con la fecha, pudo hacerlo porque no menciono el país.

¿Cuál es el heroísmo de Violeta? ¿Romper con el machismo?

Lo único heroico de Violeta es que vive intensamente. No tiene miedo de correr los riesgos. Yo creo que tantas vidas se ven limitadas por tratar de que sean vidas seguras y quieren estar en un lugar seguro. No, tienes que tirarte de cabeza a la aventura y correr riesgo.

Violeta, cuando recibe la propuesta de matrimonio de Fabián, la campesina Lucinda le da un sabio consejo: “defiende tu independencia, válete sola”. Pero Violeta aceptó el matrimonio.

Eran otros tiempos. Yo tengo nietos y no tienen ninguna intención de tener hijos o formar una familia. En 1920 si una mujer no estaba casada a los 25 años, ya era una solterona, la dejó el tren, decían. Había como una cierta obligación de casarse, de ser madre, de ser esposa. Violeta se somete a eso por las circunstancias.

Se somete al matrimonio, pugna por salir, pero cae en otra relación...

Sí, se libera de ese matrimonio y se mete en una pasión amorosa muy tóxica y la aguanta por mucho tiempo. Entonces, lo que Lucinda le dice, “válete por ti sola”, yo creo que ella lo aplica mucho en la parte económica, de que nadie la mantenga. Porque si ella puede mantenerse sola, tiene la independencia para irse y tener una vida. No hubiera podido dejar al primer marido si no hubiera tenido trabajo.

La posición de Violeta ante el machismo es fuerte, dice: “Si los hombres parieran y tuvieran que aguantar un marido, el aborto y el divorcio serían un sacramento”.

Es un poco fuerte para la Iglesia católica, pero es verdad, ¿no? Quién pone las reglas en la sociedad, el patriarcado pues. Los hombres, por ejemplo, no deberían tener derecho a opinar sobre la fertilidad femenina.

¿Cree que ya pasó eso que se dice en la novela de que el destino de la mujer es la maternidad o que la mujer existe a través del marido?

Yo creo que eso pasó, en gran parte, pero hay un factor biológico que hay que contemplar. Olvídate del marido. Los maridos van y vienen, pero la maternidad es una especie de reloj biológico que tenemos adentro y deseamos tener hijos, con toda la carga que eso implica. Yo creo que hay una generación ahora, como te decía de mis nietos, que no quieren familia, pero eso antes no era así. Antes, incluso después de que teníamos la posibilidad de controlar la fertilidad con la píldora, de todas maneras tener hijos era importante para una mujer. Para mí, lo más importante que me ha pasado en la vida son mis dos hijos.

Hay una marca feminista, por ejemplo, la tía Pilar, de quien se dice que tiene temperamento de coronel o que diga que Dios se equivocó de género con ella...

En ese entonces había una cierta idea de lo que era la feminidad y creo que perdura. Hay una idea de lo que es lo femenino y qué es lo masculino. Ahora uno se puede cambiar de género o decidir a qué género quiere pertenecer. Esa es una cosa muy nueva. Eso no existía antes, tú nacías en un género y estabas determinado, además la cultura, la familia, la religión, se encaminaba por allí.

Teresa Rivas es lesbiana, ¿aparece como pionera del feminismo en sociedades como la nuestra?

Fue una luchadora social, sin duda. El hecho de que fuera lesbiana es como un paso inesperado, que no era para su época. Cuando yo era chica, había un par de amigas de mi mamá que vivían juntas. La gente decía que se quieren mucho y que son amigas desde la infancia y que ahora comparten el departamento para ahorrar. Pero en realidad eran pareja. Habían sido pareja toda la vida y nadie lo decía. Si se tratara de un hombre, dirían gay, se le echaban encima, pero en las mujeres como que estaba permitido...

En la novela hay amor, ¿el amor es motor del bien y del mal?

A ver, una cosa es pasión y otro cosa es el amor. Yo creo que por pasión uno hace tanta estupidez. El amor le llega a Violeta al final de su vida. Con dos personas. Sobre sus relaciones, el primero fue obligación; el segundo, por pasión. Después se enamora de la persona menos adecuada, pero tiene una relación de compañerismo y de amor tranquilo. Al final de su vida encuentra un amor, el noruego.

¿Usted tiene algo de Violeta?

(Risas). Te voy a decir, cuando yo pienso en mi vida me doy cuenta de que he estado siempre enamorada. Ha sido una especie de cruz enamorarme siempre, desde los 7 años. Y ahora me casé a los 77 y anda tú a saber si no me voy a casar a los 99 de nuevo.

Con razón Violeta dice “qué larga es la servidumbre del deseo”.

(Risas). Claro, mientras tengas hormonas, es muy larga... Yo no sé cómo será contigo, Pedro (risas).

La dictadura

En la novela se dice: nos hemos liberado de la criminalidad de los delincuentes, ahora los crímenes los comete el Estado.

Esa es la verdad. Hay mucha gente que hoy en día añora el autoritarismo de la dictadura porque había más seguridad en las calles. A esa clase social, a esas familias en particular, no las tocó la dictadura, pero aquellos que vivieron la represión, prefieren la inseguridad de la calle a los crímenes con total impunidad del gobierno.

El hecho de que Gabriel Boric haya nombrado a la nieta de Salvador Allende como ministra de Defensa, ¿eso es como pararle el macho al poder militar?

No sé cuál es la intención en eso, pero es bien curioso. Primero, que sea mujer, después que sea nieta de Salvador Allende y educada en Cuba. Entonces, yo no sé cuál fue la intención y cómo lo va a poder hacer. Imagínate, entenderse con aquella institución que produjo el desbande de su familia, la muerte de su abuelo y un país en dictadura con 17 años. Creo que no va a ser nada fácil. ❖