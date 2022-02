Humedales del río Acarí en proyecto turístico

El río Acarí desciende desde las alturas de la sierra de Ayacucho. Al desembocar al mar, en la costa de Arequipa, en el pueblo de Chaviña, anexo del distrito de Bella Unión, crea una suerte de delta, que viene a ser los humedales del río Acarí. Como todo humedal, es un refugio para las aves migratorias y otras especies que han hecho de ese paraje natural su hábitat.

Este hermoso lugar, como otros de la región de Arequipa, está incluido en el programa del Plan de Desarrollo Turístico Local, diseñado por la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo, de la Región Arequipa, que debe ejecutarse entre 2020 y 2025.

Días atrás, representantes de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) de la región Arequipa han visitado el humedal porque, próximamente, van a aprobar el plan para poner en valor los humedales del río Acarí.

A propósito, en la redes sociales se está difundiendo un video de James Posso, fundador de la ONG Ñan Perú, en el que se señala que las aguas del mar y las aguas del río Chaviña conforman los humedales.

Craso error, pues el río Chaviña no existe. Lo que existe, milenariamente, es el río Acarí. Sostener lo otro y no rectificarlo es desinformar a quienes no conocen y suscitar recelos entre los pobladores de Chaviña, Acarí y Bella Unión. Sí, esto solo sería un lapsus si entre Bella Unión y Acarí no hubiera un problema de límites no resuelto.

Un visitante. Especie llamada huaco común. Foto: difusión

Pero más allá de las controversias, y aun con ellas, las autoridades de ambos distritos deben sentarse y ponerse de acuerdo. La respectiva historia de cada pueblo es un buen marco para hallar soluciones.

A propósito del video de James Posso, ha surgido un debate sobre la nominación del humedal. Hay quienes sostienen que el nombre técnico es “Humedales de la desembocadura del río Acarí”, pero, por abreviatura o por criterios pedagógicos, se denomina “Humedales del río Acarí”. Así se llaman, por ejemplo, Humedales del río Ocoña, Humedales del río Yauca, Humedales del río Camaná. Y también hay ejemplos internacionales: Humedales del río Maipó o Humedales del río Uruguay.

Bien vale el sentido común.