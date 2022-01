Jacques Burga: “El Perú siempre ha inspirado a los diseñadores”

Ha tenido en su lente a Paris Hilton, Maluma, Edgar Ramírez, Daphne Guinness, James Turlington, Talita von Furstenberg, Winnie Harlow, entre otros. El joven fotógrafo peruano Jacques Burga (Lima, 1991), cuyas imágenes se han publicado en revistas de moda como Vogue, Vanity Fair, GQ, W magazine, Harpers Bazaar, ha logrado posesionar sus imágenes en el sistema NFT, un token no fungible, es decir, un activo digital a través del cual vende sus fotografías virtualmente como piezas únicas.

Jacques Burga, que vive entre París y Lima, estudió negocios en la Universidad del Pacífico, sin embargo, como una vocación sumergida, estaba el mundo de la moda. Y, como él dice, halló en la fotografía “la manera de visualizar ese interés por los diseños”.

“A mí siempre me ha gustado tener negocios porque es una base para cualquier otra profesión. Pero también sabía que la moda era parte de mi pasión. Yo sabía que, de alguna manera u otra, iba a terminar trabajando en modas”, explica Jacques Burga.

¿En tu entorno familiar hubo o existen artistas?

Nadie. Por eso yo estoy cada vez más seguro de que todo el mundo nace con algo. Eso explica como que alguien de la nada tiene un interés sobre un tema que en su familia a nadie le interesa. Yo estoy seguro de que cada uno nace con una pasión.

Modelo. Paris Hilton retratada en sesión por Jacques Burga. Foto: difusión

¿Y cómo descubres tu vocación por la fotografía?

Como dije, primero fue la moda. El interés por la fotografía fue una consecuencia, pues en esos momentos visitaba muchos sitios web. Descubrí que la fotografía era la manera de visualizar mi interés por la moda. Mi comienzo en la fotografía fue empírico, pero después estudié en el Conde Nast College, en Londres.

¿Cómo realizas tu trabajo con la moda?

Trabajo con marcas y revistas de moda como Vogue, Vanity Fair, GQ, W magazine, Harpers Bazaar. Allí mi objetivo es promocionar las propuestas de cada colección. Pero no solamente en modas, sino también trabajo con marcas de belleza, joyerías. Ahora último, en moda digital.

¿Cómo concibes tus fotografías?

En mi estilo, a mí me gusta destacar la belleza natural y la luz propia de la persona que retrato. Yo destaco, obviamente, la prenda, pero también a la persona. Es una combinación de ambas. Busco que mi acercamiento sea real.

James Turlington. Foto: difusión

El chullo peruano alguna vez volvió como moda de París. ¿Tenemos potencial de moda?

Siempre. Muchos han venido al Perú y se han quedado con una idea que los ha inspirado a crear diseños. Siempre el Perú es una fuente de inspiración, incluso para mí, en cada que vez que vengo. Este fin de semana estaba en la calle y vi a una chica de provincia vendiendo golosinas, con su vestimenta típica. En verdad, todo le quedaba muy bien, la prenda en su talle y la mezcla de colores. Además, se la veía muy cómoda. Para alguien que vive en Lima ver personas con esas prendas es común, pero para otros que vienen de afuera suelen verlas como algo simbólico, por eso los turistas se toman fotos con ellas. Pero para mí no son simbólicos, ellos visten así porque así son. Ese vestuario es parte de su identidad, pues no hay posturas ni disfraz. Eso es lo que me gusta, es la expresión de una cultura y una fuente de inspiración.

Para terminar, ¿qué significa que tus fotografías estén el sistema NFT?