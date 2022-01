“Ciudad de bisagras”, el nuevo poemario de Santiago Risso

El poemario Ciudad de bisagras, del poeta Santiago Risso, destacado miembro de la generación del noventa, editado en la colección de Poesía Peruana Contemporánea, del programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima Metropolitana, será presentado este miércoles 26 de enero, a las 5 p.m., a través de la página de Facebook de Lima Lee (www.facebook.com/LimaLeeMML). Los comentarios estarán a cargo de los poetas Ana María García y Florentino Díaz, regidor presidente de la Comisión de Cultura de la comuna metropolitana.

Ciudad de bisagras es una selección poética del destacado autor peruano, que contiene 4 secciones e incluye 28 textos poéticos. Según el poeta y crítico Manuel Pantigoso: “Risso maneja variados registros tonales que están en la experimentación verbal, el coloquialismo y el intimismo; en la mayoría de ellos explora el ámbito semántico de la palabra en la búsqueda de sus asociaciones y correspondencias. La recurrencia del elemento marino actúa como espejo de resonancia de la interioridad del poeta; de ahí ha de partir hacia esa oposición entre “agua estancada” (charco, lago) y “agua en movimiento” (río, mar). Es cierto que en algunos casos hay ensimismamiento, introspección, pero de modo general la suya es una poesía de salida, en actitud centrífuga y no centrípeta, con predominancia del color azul, diferente de los tonos graves y solemnes de algunos miembros de su generación. Risso persigue, además, las huellas del haiku japonés desde un plano desacralizador y juvenil”.

Santiago Risso (Lima, 1967), es autor de los poemarios Rey del charco (1995), Cuesta (1999), Prosa de Nueva York (2003), Transmutaciones (Biblioteca Nacional del Perú, 2000), Hospital Callao (2007), Puertos (2016, 2017 en francés, traducción de Maggie De Coster, 2020), Ha sido merecedor de varios premios, entre ellos: Premio Metropolitano de Poesía José Carlos Mariátegui (1993), Premio Nacional de Poesía Andrés Avelino Cáceres (1998), Premios de Poesía y Cuento Ministerio de Cultura – DDC Callao (2018). Textos suyos han sido traducido al francés, inglés, alemán, portugués, italiano, japonés, ruso, guaraní, quechua, bengalí, griego, etc. Es presidente de Mammalia Comunicación & Cultura, director de Alejo Ediciones, y de Cuy Cartonero. Ha dirigido el vídeo documental Se anuncia la partida, sobre la ex hacienda San Agustín, que fue absorbida con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Finalista del Premio Creatividad Empresarial de la UPC en el rubro Cultura el año 2011. Ha participado en encuentros literarios en el Perú, Argentina, Ecuador, México, Colombia y Puerto Rico. El año 2010 la Municipalidad de Montecristi, Ecuador, le otorgó las Llaves de la Ciudad. En 2017 y 2018, se publicó su saga infantil Cristalín Gotín y Turbión Gotón, cuya segunda parte titula Cristalín Gotín y Turbión Gotón conocen la selva y sus animales. A fines de 2018 fue finalista en el IV Certamen Internacional de Relatos “Contos de Ultramar”, Ferrol, España. El año 2019 dos proyectos suyos, de promoción lectora con la comunidad Fábula en el Callao (en el colegio Politécnico Nacional del Callao) y Lectura en Chanchamayo (creación de biblioteca en el distrito de Naranjal) recibieron estímulos de Clia Iberoamérica. Codirige, desde el año 2017, Bambú Pliego Peruano de Haiku, con el poeta Carlos Zúñiga Segura. El año 2021 participó en el XXVII Festival Internacional de Poesía de La Habana, el XXIII Encuentro Internacional aBrace de Montevideo, y la IV Feria Internacional del Libro de Cartagena de Indias.

Para el poeta Carlos Zúñiga Segura “la arquitectura poética que nos ofrece está constituida por distintas búsquedas o aproximaciones a la vida. Su poesía representa la energía, el pulso de la vida, sus tinieblas e iluminaciones, el tiempo que registra nuestro itinerario en el frágil navío de la existencia presurosa y anhelante”.

Mientras que el recordado poeta Enrique Verástegui, quien fuese líder de la Sociedad para la liberación de las rosas, agrupación a la que Risso también pertenece, afirmó: “Sus poemas son magistrales versiones de la vida que nos toca vivir, y de un mundo que cambiamos”:

El poeta chileno Raúl Zurita afirma sobre la obra de Risso: “Es concreto y directo, toda concesión retórica ha quedado afuera”. A su vez, el inolvidable maestro y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Luis Jaime Cisneros, escribió: “Descubrimos que el mar se halla instalado en su mejor decir poético”.

Compartimos un fragmento de Ciudad de bisagras:

La palabra quebrose como un acantilado/ donde la forma se hizo vertical y/ la historia es una manzana carcomida/ sangrienta cual sangre/ que emana como gota ininterrumpida al vacío/ la soledad no es más testigo/ que el quiebre de la palabra/ la mariposa incolora que/ deshace sus alas a la luz/ la esperanza es tan verde/ como el prado de tu mirada/ me haces fiel, me haces infiel/ haces que yo sea fiel/infiel a ti/ enamorado de la palabra como un mudo alucinado/ que rompe muros/ y que paraliza su labor/ al término del último ladrillo/ aquietado, sólido como la pared/ imperceptible/ al aleteo de la mariposa transparente/ Así eres tú como yo/ entre la distancia de la palabra frente al silencio/ un ente alucinado/ navegando en la orilla,/ en la permutación de la sonrisa/ frente a la cara inmóvil/ como la sombra que queda a oscuras/ y ya no es sombra”… (Viaje por el mundo y la voz II).

Santiago Risso en este poemario nos muestra la exploración de la palabra y los entornos de la existencia con una lucidez en la que la voz poética contempla y describe la vida, el deseo, el mar y el amor.

