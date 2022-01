Cristian Alarcón: “El lenguaje sigue siendo el territorio de la libertad”

Con una novela incubada durante la pandemia, el escritor chilenoargentino Cristian Alarcón ganó el Premio Alfaguara de Novela 2022. La obra titula El tercer paraíso.

El jurado, presidido por el escritor Fernando Aramburu, ha señalado: “Esta novela es un relato luminoso sobre la vida cotidiana de un individuo, pero también sobre las tragedias colectivas que nos acechan. Lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como refugio es también, en última instancia, lo que siempre nos salva”.

La novela, ambientada entre Chile y Argentina, ata dos historia en las que se interpola el pasado y presente. Una de ellas, similar a la historia de su familia, comienza en los años 40 en el sur de Chile, con mujeres campesinas que migran hacia la ciudad, en donde se convertirán en proletarias que vivirán el gobierno socialista de Salvador Allende, pero también la dictadura de Pinochet. La otra historia, un escritor, ante la pandemia, se recluye en un pueblito rural donde cuida e investiga, con espíritu de botánico, las flores de un jardín en memoria de las flores que cultivaba su abuela.

Cristian Alarcón, reconocido y trajinado cronista, edita la revista Anfibia y Cosecha roja. Ha ganado los premios Samuel Chavkin Prize, el Premio Konex–Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios (2014) y el Premio Perfil a la libertad de expresión (2019).

Conectado desde Buenos Aires a través de la teleconferencia que organizó Alfaguara, el escritor respondió preguntas de miembros del jurado y de la prensa.

Admitió que El tercer paraíso la escribió durante la pandemia, cuando se retiró a una cabaña en el barrio San Cristóbal, a las afueras de Buenos Aires. Pero no porque estaba recluido o porque ya no podía hacer su trabajo de cronista en las calles, sino porque vivió la experiencia de encontrarse consigo mismo.

“Lo que me llevó a escribir la novela fue la soledad, el encierro, pero un encierro, paradójicamente, liberado, sin fronteras, que era lo que había entre esa cabaña de metal y el jardín. Y la memoria que me habitaba. La novela surge de lo que ya me habitaba”, explicó.

En ese sentido, para Cristian Alarcón la novela significó una inmersión a su mundo personal y el de su familia, que alimentaría la primera novela de ficción que escribe en un momento especial, como es la pandemia.

“Sí, porque estamos frente a una nueva experiencia vital que nos lleva a conectarnos a eso que estaba muy suspendido. La pandemia nos obligó a buscar adentro y no fuera. Esta novela es un proceso de introspección, un homenaje a todas las mujeres que han sembrado todo lo que ha crecido en Latinoamérica”, detalló.

La realidad y la ficción

Cristian Alarcón nunca antes había hecho un libro de ficción. Sus crónicas abordaron temas de narcotráfico o los problemas que vive la gran urbe. El germen de El tercer paraíso ocurrió cuando en el 2020 escribía un ensayo a pedido, “El futuro después del Covid-19″. Allí, en algunas escenas de su ensayo narrativo, aparecieron las figuras de su abuela y de su madre y su relación con las flores, que a él le hicieron vivir una verdadera experiencia botánica.

“Me reencontré con la profunda relación que muchos necesitamos con la naturaleza”, dijo.

La novela amalgama hechos como el terremoto, el golpe de Estado de Pinochet y hechos presentes como el Covid-19. Es decir, la visión del cronista no se excluye. “La novela tiene muchísimo de real. No dejo de ser el cronista que soy por convertirme quizás en un escritor de ficción. No, creo que además esa frontera es antigua, casi del siglo XX”, subrayó.

Explicó que el salto de la crónica a la novela en muchos sentidos le augura una posibilidad creativa más vinculada con el arte.

“La experimentación por el lenguaje sigue siendo el territorio de la libertad”, concluyó Cristian Alarcón.❖

El dato

El escritor. Nació en La Unión (Chile) en 1970. Vive desde los cinco años en Argentina. Ha publicado los libros de crónicas Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003), Si me querés, quereme transa y Un mar de castillos peronistas (2013).