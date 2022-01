Perú Batalla: las contiendas poco conocidas del Perú

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el periodista Gastón Gaviola, quien dejó las páginas policiales para realizar Perú Batalla, libro que cuenta nueve batallas poco conocidas en la historia peruana y que logra insertar al lector en el espacio y tiempo de la lucha revolucionaria.

Cuando ya tenía el libro hecho, ¿qué pensaba sobre el Perú?

Mira, no me había puesto a pensar en eso. Siempre uno cree que tiene respuestas para todo. Pero pienso que siempre nos pudo haber ido mejor, pero aún es más triste que nos haya podido ir peor. Si hemos salido adelante, no ha sido por la nobleza, generosidad, astucia de nuestros líderes o gobernantes; sino por el soldado de a pie.

En la Batalla de Arica, por ejemplo, nos lo han repetido mil veces en el colegio que parte de la heroicidad e hidalguía de Bolognesi es no rendirse y pelear hasta quemar el último cartucho. Ellos pelearon con 1.600 soldados contra 6.000; es decir, estás hablando de cuatro hombres a uno. Tiene el índice más alto de muertos en las batallas del Perú.

Pero esto no es nada comparado a lo que sucedió en Pisagua, es un episodio del que nadie habla. En el desembarco de Pisagua, todo el ejército expedicionario chileno desembarca en dos caletas, y estás hablando de 9.000 o 10.000 hombres, y ¿sabes cuántos peruanos evitaron este desembarco? 900, un batallón peruano y otro boliviano.

Un reflejo que te hace ver que la política no ha cambiado y seguimos siendo los mismos grandilocuentes de vacío que te dicen que son seis galones de petróleo, pero tenemos más de 18.000 metros cuadrados contaminados. Esa vez en Pisagua se hablaban de dos fuertes, el fuerte sur y el fuerte norte que eran dos cañoncitos de 100 libras montados sobre sacos de arena. Eran tan duros que tenían que ser manejados por alrededor de 20 hombres. De ellos, murieron todos porque fue el blanco que eligió la escuadra.

Hay una cosa interesante cuando leo tus libros, y es que tú eres el héroe, el protagonista. ¿Cómo llega un periodista de policiales a hacer un libro de historia?

Creo que todo empezó en el colegio. He leído desde muy niño. Cuando le preguntas a un muchacho de 12 o 13 años qué quiere de cumpleaños te dice un viaje, el uniforme del Real Madrid; yo pedí que me regalaran la colección de libros de La guerra con Chile de Paz Soldán. Mis papás primero creyeron que era broma, pero después me lo dieron. Cumplo años en diciembre y ese verano me la pasé feliz de la vida yéndome con mis libros a la playa. Me los comía, llegaba a mi casa, me bañaba y seguía leyendo. Eso me generó el gusto por la lectura.

Yo quería escribir el libro que estaba leyendo. Los libros de historia a veces se quedan muy por arriba o son muy parte policial. Entonces te preguntas qué sentían, qué pensaban cuando peleaban, cómo era matar mirando a los ojos al enemigo. Yo utilizo técnicas que uno aprende en la facultad como periodista para sacar la pepa, la carnecita de cada parte de batalla.