Gustavo Rodríguez: “Los hombres comparativamente nos lo llevamos más fácil”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el autor del libro Machista con hijas, Gustavo Rodríguez, quien rememoró cómo nació este proyecto que involucra a sus tres hijas: Alesia, Maira y Malú. Además, el escritor y comunicador reflexionó sobre temas como el aborto.

¿Cómo nace el podcast Machista con hijas?

Nace porque una plataforma europea que se instaló en Hispanoamérica estaba buscando autores, escritores y me reclutaron. Me dijeron: ‘¿Te animarías a hacer un podcast?’, ‘Bueno, puede ser’, les dije yo. ‘¿Se te viene un tema?’, me preguntaron y respondí rápidamente porque un tiempo atrás había terminado de escribir una novela que tiene que ver con un padre cuya hija ha sido víctima de feminicidio. El libro no ha salido aún por la pandemia.

Al escribir la novela empecé a reflexionar mucho sobre el tema. Me pidieron solo 10 episodios y yo dije Machista con hijas. El aprendizaje de alguien como yo: escritor, criado en pleno siglo 20, en una ciudad provinciana, en un colegio de solo varones. Además, el reaprendizaje cultural que implica que te nazcan tres hijas.

¿Tus hijas autorizaron que escribieras sobre ellas?

Es una pregunta pertinente porque si yo he querido criar hijas que tengan autonomía no tengo porque imponerme sobre algún aspecto de su vida. Tengo a favor algo y es que vengo escribiendo muchas novelas de ficción. Han visto que he tomado cosas de mi entorno. Entonces, acostumbradas a ese modus operandi estaban.

Cuando comencé a escribir los capítulos de Machista con hijas, lo hice como en autoficción, pero cuando se los dije, ellas me dijeron: ‘Papá, pon nuestros nombres, no ocultes nada’. Eso me llenó de una alegría muy especial. Me di cuenta que a las finales el podcast y el libro no son un proyecto mío, sino que hemos construido con ellas.

Una de las historias más difíciles es el del aborto, el cual sufres con la mamá de tus hijas. Me pareció importante que, desde la mirada masculina, se reconozca lo difícil que es para las mujeres abortar.

Sí, es el capítulo más duro. Dudé mucho sobre cómo entrar, con qué ángulo hacerlo. Cada capítulo está ligado a anécdotas o pequeños diálogos que he tenido con mis hijas y me dejaron pensando.

El capítulo del aborto nace recordando cómo en Twitter mi hija mayor comenzó a pelearse con alguien que tenía palabras muy duras hacia las mujeres que habían tomado esa decisión.

Entonces, el aborto ha sido un elefante en la habitación y quizás era el momento de airearlo entre todos: mis hijas, su madre y yo. Llamé a la mamá de mis hijas, le pedí autorización. Siempre ha sido un encanto, me ha apoyado. Me dijo que podía usar su nombre, que pusiera lo que recordaba y ella me hizo recordar otro tanto.

Creo que si lo he llegado a relatar es porque sí lo traté en terapia de pareja con mi ahora exesposa. Fue en esa dolorosísima sesión donde si bien yo me sentía compungido con aquel aborto pasado, pues ella se derrumbó. Aquello que parecía procesado volvió a aflorar como una culpa, una carga.

Me da mucha pena cuando la gente piensa que abortar es como apretar un botón. Nadie se lo desea a nadie. No existen mujeres proaborto, existen mujeres proderechos para decidir. El haber sido testigo del dolor me permitió poder escribir. Los hombres comparativamente nos lo llevamos más fácil.

¿Qué respuesta has tenido de tus amigos?

Mis pares han tenido una reacción positiva. Al menos los que me rodean, son parte de una generación que ha visto al mundo cambiar; es decir, hubiera sido imposible que yo lo escriba hace 30 años. El podcast y el libro recorren vivencias personales, familiares, pero está incrustada en una sociedad. Mis amigos mal que bien son consientes de que tienen una diferencia en crianza con respecto a la que tuvieron de niños.

Un amigo escritor me dijo que se había dado cuenta de que yo era más liberal, pero lo conozco y sé cómo ha criado a sus hijos, me he dado cuenta que él es más liberal de lo que fue mi padre conmigo.

¿Cuáles son los planes para el 2022?

No lo sé. Tengo propuestas para llevar Machista con hijas a otros formatos, pero no hay nada concreto.