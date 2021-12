Joan Didion: un ícono de la cultura de EE. UU. y los años 60

Bajita, menuda, reservada, elegante, en general con un cigarrillo en la mano, Joan Didion, de 87 años, fue una gran observadora, escritora y periodista de revista por excelencia. Publicó cinco novelas y varios ensayos. Esta figura mítica de los años 60 fallecida este jueves buceó en la cultura estadounidense contemporánea y en sí misma con una lucidez asombrosa y una prosa concisa y sofisticada, anclada en el periodismo literario y el cine.

Nacida el 5 de diciembre de 1934 en Sacramento, vivió entre California y Nueva York. Comenzó su carrera en la revista Vogue a los 21 años. Luego trabajó para el diario The Saturday Evening Post, y finalmente para algunas de las revistas más prestigiosas del país: Life, National Review, The New York Review of Books y The New Yorker.

PUEDES VER:

Siempre se sintió californiana, pero Nueva York la atrajo, la sedujo y finalmente le provocó repulsión, como escribió en su clásico “Adiós a todo eso” en 1967. Siguió un largo exilio en California, pero finalmente regresó a Nueva York en 1988, donde murió de párkinson.

Su primera colección de ensayos, “Arrastrarse hacia Belén” (1968), retoma un famoso artículo sobre la contracultura hippie del barrio Haight-Ashbury de San Francisco, en un estilo que luego se conocería como “nuevo periodismo”.

Vida. El documental El centro cede trata sobre ella. Está en Netflix, la filmó su sobrino, el actor Griffin Dunne. Foto: EFE

PUEDES VER:

Escribió mucho sobre sí misma, pero también sobre política, como “Salvador” (1983), ensayo sobre los escuadrones de la muerte estadounidenses; “Miami” (1987), sobre la comunidad cubano-estadounidense; o sobre lo absurdo del movimiento feminista.

Junto con su esposo, John Dunne, tuvo éxito como guionista en Hollywood. Sus últimos libros buscan hallar sentido en la tragedia. Dunne falleció desplomándose sobre la mesa familiar cuando cenaban, debido a un ataque cardíaco. Y su única hija, Quintana Roo, adoptada en 1966, llegó a cuidados intensivos por una neumonía y shock séptico. Se recuperó, pero falleció de una pancreatitis aguda.

PUEDES VER:

En “Noches azules” (2011), Didion reflexiona sobre la adopción, la maternidad y la tristeza inevitable de la vejez, sobre el fin de las promesas.

El dato