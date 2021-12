Jason Day: “Estoy harto de la idea de que el enemigo de un peruano es otro peruano”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el actor peruano Jason Day sobre su último proyecto que nació en pandemia, el cual busca reconocer a los cocineros como artistas. Además, de su trabajo en España con la serie El inmortal.

¿Cómo nace la idea de Walking distance?

Antes de irme a rodar a Madrid, estuve encerrado en mi apartamento en Barranco rodeado de los restaurantes a los que siempre he ido y en contacto con mi amigos cocineros a quienes aprecio muchísimo. Los veía sufrir porque el cocinero es también un artista y los niveles de incertidumbre eran tantísimo mayores que en mí porque yo sabía que de último me pongo a hacer teatro callejero cuando se abran las puertas, pero ellos no sabían si iban a poder volver a sus operaciones que incluyen un montón de gente.

Trataba de pensar cómo yo podía ayudar desde mis propios recursos a que no mueran, a que esos espacios sigan vivos. En ese momento era imposible hacerlo, pero es una idea que nace en el contexto de la pandemia. Ahora que han vuelto renovados, reinventados encontré que era el momento perfecto.

Es la combinación de varias cosas. A mí me gusta mucho el lenguaje cinematográfico, la estética, la elevación de la realidad, pero también me gusta mucho comer, tomarme un buen trago. Estoy harto de la idea de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Entonces, este es un trabajo que quiere enaltecer el trabajo de los mismos. Quiero mostrar a los cocineros como lo que son: grandes artistas.

¿Has planeado escribir un libro?

Admiro mucho a las personas que lo logran. Lamentablemente, no sé si es una patología, pero soy capaz de trabajar mucho en fragmentos cortos de tiempo. El libro demanda un largo aliento puedo hacer cosas como una serie que son muy concretas de manera casi violenta, pero me cuesta la resistencia en el tiempo. Al cabo de un tiempo me aburro y prefiero pasar a otra cosa, pero me encantaría escribir, publicar una novela.

Mi relación con el cine pasa primero por la literatura. De hecho, ahora que estoy en el mejor momento de mi carrera, he decidido primero leer guiones y ver de qué manera conecto con el material literario y luego comenzar a pensar en la puesta en escena.

Cuéntanos un podo de El inmortal, una serie que se estrenará en 2022, grabada en España, ambientada en los 90. ¿Cómo ha sido grabar en pandemia?

Fue impresionante. Tomo esto como uno de los regalos más lindos de mi vida. El inmortal pone mi carrera en otro lugar. Tenía muchas ganas de trabajar en España y llegó esto en el momento menos imaginado. Pensé que se había cancelado por la pandemia, pero hacía el final de la etapa más cruda para nosotros me llegó el ticket y me dijeron: “Ya vente, tenemos que ensayar”

Es raro que una serie de televisión ponga tanto esfuerzo en el cuidado de los personajes. Es una serie que va sobre seres humanos basada en hechos reales. Hubo una banda en Madrid que se llamaban Los miami y eran jóvenes, no tenían miedo a nada ni siquiera a las consecuencias, pero comenzaron a sufrirlas una a una.

Está rodado íntegramente en España con calidad, son actores extraordinarios. Mi personaje, una vez más, es mexicano. Ya quisiera interpretar a un peruano, pero estamos contentos. Esta ha sido la primera temporada, estamos esperando grabar la segunda.