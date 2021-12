JC Cake y otros artistas visuales buscan transformar la agresividad de los muros de la ciudad

Lima puede llegar a ser una ciudad agresiva desde diferentes puntos de vista: las personas, el tráfico, la contaminación ambiental, visual y auditiva. Es por eso que iniciativas como Los Graffitis Más Dulces (Cambia lo amargo por lo dulce), impulsada por Mike’s, surgen con la intención de darle la vuelta a la agresividad que se ve en los muros, transformando las pintas ofensivas en arte urbano.

En este proyecto, que buscó transformar la ‘amargura’ de la calle por arte urbano, participaron los grafiteros JC Cake, Fiasco e Ilustronauta, quienes se sumaron para reinterpretar algunos garabatos amargos y ofensivos de la ciudad, los cuales fueron convertidos en imágenes dulces. Estas pintas se ubicaron en Pueblo Libre, Barranco y Cercado de Lima.

El reto de transformar el arte urbano

Juan Carlos Chávez, más conocido como JC Cake, vivió la iniciativa Los Graffitis Más Dulces como un reto. “Lo normal en este tipo de pinturas es que uno mismo realice el boceto y se le da la forma que uno quiere, pero la empresa auspiciadora nos ponía como base que reemplazáramos esas formas amargas que algunas personas hacen malogrando la ciudad. Pintas malcriadas, malas palabras, figuras ofensivas fueron reemplazadas por formas más dulces a la vista y que generen sentimientos divertidos ”, nos relata.

Para JC Cake, la ventaja del arte urbano es que se presenta en cualquier ambiente (galería, exposición o calle) para que cualquier persona pueda verlo . El arte urbano también incluye murales cuyo fin es -en la mayoría de las veces- embellecer la ciudad.

“El arte urbano tiene diferentes disciplinas, pero todo parte del grafitti, que es lo que la gente conoce ya sea con un símbolo o una palabra, pero que ya se ha diversificado. Podemos encontrar frases para que las personas se puedan cuestionar sobre algunas cosas impuestas, por ejemplo”, nos explica el artista.

Crear un efecto en cadena

El reto de esta iniciativa, que se llevó a cabo hace algunas semanas, fue encontrar este tipo de pintas ofensivas en la calle. El equipo de producción eligió las más adecuadas para poder transformarlas. Es así que Cake, Fiasco e Ilustronauta pusieron manos a la obra. Luego de eso, se hizo una convocatoria con el público para encontrar una pinta de estas características en su barrio, tomarle una foto, subirla a sus redes sociales y compartirla a Mike’s por DM con la dirección. El equipo, entre todas las imágenes enviadas, hizo un sorteo y las seleccionadas fueron intervenidas por los artistas.

El objetivo final de esta iniciativa –además de embellecer la ciudad- es originar un efecto en cadena y que las mismas personas piensen que ellos también lo pueden hacer, ya sea por sus propios medios o invitando a más muralistas. Por eso, la iniciativa se volverá a repetir en los próximos meses.

Los artistas JC Cake, Ilustronauta y Fiasco (en ese orden en la foto) intervinieron pintas ofensivas y las convirtieron en murales dulces. Foto: Prensa Mikes´s

Regresar al niño interior

JC Cake empezó a dibujar desde muy pequeño. Estudió arquitectura y diseño hasta que encontró la ilustración en Argentina. Este ilustrador y muralista peruano basa su obra en sus fantasías para tratar de conectar con el niño interior del espectador adulto. La influencia de la iconografía precolombina y los dibujos animados antiguos se unen a su estilo para conseguir un resultado artístico fresco, original y colorido.

Lo suyo siempre ha sido expandir su universo creativo, transmitirle a la gente su lema: “regresar a mi niño interno”, empezar a jugar y darnos cuenta que no debemos dejar de lado esa parte de nosotros. La mejor manera de hacerlo fue trabajar con marcas grandes que muevan su trabajo, dándole una ventana de exposición para que así muchas más personas vean su trabajo (ya sea en sus hogares como en los muros de las calles, las tiendas, hasta en envases y productos). Algunas marcas nacionales e internacionales con las que ha colaborado son: Dr Martens, Donofrio, Levis, Stella Artois, Real Plaza, Natura, Pisco 4 Gallos, Vans “off the wall”, Mike’s, entre otras.

Siempre sacarle una sonrisa al espectador

“A mucha más gente le gusta mi trabajo y me escriben siempre para decirme que ellos también pueden vivir del arte. Lo ven como un trabajo normal. Cuando yo salí de la universidad, era muy difícil ver a un ilustrador que viviera del arte porque no había empresas que se arriesgaran por contratarte por lo que no había mucho mercado. Ahora veo a muchos chicos que se dedican a esta forma de arte”, agrega Cake.

“Mi arte siempre intenta sacarle una sonrisa al espectador, con las formas o colores con los que trabajo o las situaciones que expreso con mis dibujos . Por eso, me siento feliz de ser parte de esta iniciativa que busca embellecer la ciudad con murales alegres y con bastante color sobre pintas hechas en las paredes, las cuales aparte de malograr las paredes transmiten mensajes negativos”, comenta Cake.

Para el próximo año, el artista regresará con su canal de YouTube con los videos de sus intervenciones artísticas en diferentes lugares que visita-que por la pandemia fueron interrumpidas- ya sea en moto o en bicicleta (otra de sus grandes pasiones es viajar). También está pensando en retomar las aventuras de su famoso personaje Lowito.