Manco Capac, la película peruana que busca un Óscar, llega a los cines peruanos

Elisbán, un joven de 17 años, migra del campo a la ciudad, donde sorteará un sinfín de obstáculos para lograr tener una mejor vida junto a su familia. Esa es la historia de la nueva película de Henry Vallejo, director de Manco Capac, que se estrena hoy, 9 de diciembre, en todos los cines peruanos. En La Entrevista, nos cuenta todas las aventuras que implica realizar una cinta en tierras nacionales.

¿Cómo te encuentras a horas del estreno?

Estamos un poco nerviosos. Hemos estado esperando este momento hace varios años. El trabajo duro pasó, los años de esfuerzo, de escritura, filmación y, por fin, la película sale. Estamos muy contentos.

¿Cómo ha sido la aventura de hacer Manco Capac?

Trabajar con el protagonista ha tenido varias etapas. Primero había que pasar cuatro etapas de casting. En el último, (a los seleccionados) los invitamos a un taller de más o menos seis meses y, entonces, Jesús Luque estaba cursando el tercer de año de secundaria. No habíamos decidido si él iba a ser el protagonista hasta haber avanzado la mitad del taller. No le dijimos nada para que siga llegando puntual, para que siga teniendo empeño.

Ya finalizado el taller se lo dijimos, firmamos contrato y empezamos a organizar la producción. Se programó para filmarla en dos meses, pero no pudimos porque tuvimos problemas en las locaciones. Jesús tenía que volver al colegio y venía de vez en cuando. Tampoco habíamos completado el elenco. Recurrimos a contratar algunos capitalinos y, después, ha recurrir a los servicios de algunos actores que estaban de paso en Puno y es así que hay tres actores: uno de Lima, un mexicano y un francés.

Jesús Luque tiene un talento natural para la actuación. ¿Qué se siente que tu obra haya tomado forma?

Vimos que la historia tomó forma desde el primer intento, desde el otro actor. El problema es que el otro chico no tenía como prioridad el cine, abandona el rodaje y nos pone en problemas porque nos demoramos tres años más en encontrar a Jesús.

Una de las tantas cosas que necesitas para hacer una película es el talento como también la perseverancia, el compromiso, trabajo duro.

¿Por qué Manco Capac?

Esa respuesta la tendrán fácilmente en el cine. Hay que ir al cine para buscar esa respuesta porque tiene que ver mucho con la clave argumental.

Entonces, ¿de qué trata?

Manco Capac busca contar una historia actual. Habla de nuestra realidad, de nuestra historia ¿Cómo estamos?, ¿Cómo nos tratamos como seres humanos? No hay un antagónico que sea deliberado. Es toda la ciudad y los personajes juntos. Cada uno vivimos nuestras vidas y no miramos a nuestros costados.

¿Quiénes te inspiraron a ser un director de cine?

Creo que no se puede dejar de reconocer a los maestros del neoliberalismo italiano. Por su puesto, a los franceses también. Los rusos y americanos. Hay muchos a los que admiro. Creo que no seríamos nadie sin ellos.

Y en Perú, ¿quiénes son?

Bueno, hay muchos. Robles Godoy, Francisco Lombardi, Claudia Llosa, Josué Méndez. Hay diversos cineastas de distintas generaciones. Cada año o dos años sale alguien comprometido con el cine. No se puede dejar de aprender. Como artistas y cineastas, nos consideramos eternos estudiantes porque nunca se termina de aprender.

Ahora estás con Manco Capac, pero ¿cuál es tu próximo proyecto?

Sí, tenemos varios borradores en mente y hemos escrito algo, pero no hemos decidido todavía porque hay que pensarlo bien. El cine es una suerte de invertir, no solo dinero, sino tiempo. No quisiéramos embarcarnos en un proyecto que no signifique mucho, que sea uno más.