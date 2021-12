Giovanni Arce, la joven promesa de la actuación

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el actor Giovanni Arce sobre el éxito de El último bastión en la plataforma más grande de contenidos audiovisuales a nivel mundial, Netflix.

La promesa de una República en 1821, ¿crees que seguimos pidiendo que se cumpla en pleno 2021?

Si vemos El último bastión, el gran gancho es justamente eso, demostrar que muchas cosas no han cambiado hasta el día de hoy, que siguen iguales. El que podemos unirnos como ciudadanos, como peruanos, como sociedad que busque los mismos objetivos depende de cada uno de nosotros. En la serie se ve así, que dejemos ese individualismo que tenemos desde la época de la independencia o, tal vez, desde antes.

Las mujeres de El último bastión tienen el mismo rango de importancia y poder. ¿Cómo Giovanni Arce reconstruye esto no solo en la actuación, sino en la vida diaria?

Ese es otro punto fuerte de El último bastión, cómo empodera a la mujer y cómo no está como una figura decorativa dentro de la historia que contamos, sino que la mostramos como lo que es y como lo que fue en ese momento, en su lucha, todas estas desventajas que tenían en la época y que siguen teniendo hasta hoy.

Me tocaba guiarme de Paco Robles, mi personaje, e ir aprendiendo de eso, apoyar esta lucha, esta fuerza.

¿Cómo ves Lima?

La comarca virreinal. Nos encanta el chisme, tanto así que tenemos programas que se dedican a eso, es muy consumido. Al limeño general le fascina y, a veces, esos chismes se vuelven grandes, grandes, una montaña de nieve que puede convertir mentiras en verdades y ese es el peligro que tienen los chismes. El último bastión lo demuestra también.

¿Cuál fue el reto de hacer un personaje conocido por su arte, sensibilidad, como Mariano Melgar, en Los otros libertadores?

Fue meterme otra vez en la época. Fue un poquito antes de lo que fue El último bastión. El trabajo de actor es siempre investigación, hay que investigar mucho ya sea que hagas a Mariano Melgar, Paco Robles o un chico de hoy en día. Lo abordé por el lado artístico. Mariano, dentro de los libertadores que tenemos en la historia, tiene un lado artístico, entonces fue fácil para mí entrar por ese lado y ya después ir ahondando un poco más en sus otras facetas como la religión, filosofía. Luego, en su etapa de revolucionario cuando se va a luchar. Fue un gran reto.

¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido la llegada de El último bastión en Netflix?

Toda una sorpresa. Apenas salió en Netflix me llegaban comentarios no solo de aquí; sino de todo el mundo. Me escribían al Instagram de España, Argentina, Puerto Rico, Chile. No solo peruanos que radican allá; sino gente que ha visto la serie porque ha estado haciendo zapping en Netflix y te dan las gracias por compartir y hacer este trabajo. Ha sido alucinante el recibimiento del público, estamos muy felices.